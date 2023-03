Chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ thuế đất đai

Trong thời gian vừa qua, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cán bộ thuế địa phương, do thiếu trách nhiệm, thực thi nhiệm vụ không đúng phạm vi, quyền hạn theo quy định của pháp luật khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về nộp thuế đất . Chiều 17/3, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi tới Cục Thuế các địa phương để chấn chỉnh tình trạng này.

Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị thống nhất và đầy đủ căn cứ pháp lý khi xác định nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp.

Trong trường hợp các địa phương yêu cầu cán bộ thuế, lãnh đạo các Cục Thuế tham gia Hội đồng thẩm định giá đất và thành viên tổ giúp việc thì cần cử cán bộ đúng thành phần, có kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý thuế các khoản thu về đất. Tuy nhiên, cần phải thực hiện, tham gia ý kiến đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của ngành được pháp luật quy định.