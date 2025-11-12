Chân đau vẫn xếp hàng mua vàng từ 3 giờ sáng, cụ bà ở TP.HCM hé lộ chuyện “đứt ruột” về 200 chỉ vàng

Sau thời gian giảm sâu, vài ngày trở lại đây giá vàng đã quay đầu tăng. Vẫn như thường lệ, khi giá kim loại quý này tăng lên, thì cảnh tượng người dân xếp hàng giao dịch tại các cửa hàng vàng lớn lại diễn ra nhộn nhịp.

Tại cửa hàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), từ sáng sớm ngày 11/11 đã có nhiều người có mặt xếp hàng, chờ lấy số thứ tự vào mua vàng.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Phùng Chiến (ở phường Đức Nhuận) cho biết, trong 2 tháng qua, ông đã mua được 7 chỉ vàng nhẫn Mi Hồng và sẽ tiếp tục mua vào chứ chưa có nhu cầu bán ra. Người đàn ông tiết lộ không quan tâm giá vàng do mua để tích lũy tài sản lâu dài.

Người dân xếp hàng đi mua vàng vẫn rất đông. (Ảnh: Dân Việt)

Chân đang đau, sưng vù nhưng bà Nguyễn Thị Dung (70 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây) đã cùng chồng đi xếp hàng mua vàng tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM) từ lúc 3 giờ 30 phút sáng. Đến sớm như vậy, nhưng bà Dung cũng đã là người thứ tư. Người phụ nữ cố gắng xếp hàng để mua được 1 chỉ vàng.

Theo bà Dung, cả nhà đang tiếc “đứt ruột” do trước đó, con trai bà đã bán sớm 20 lượng vàng với mức giá khoảng 110 triệu đồng/lượng.

Bà Trần Hạnh (ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) phải ra khỏi nhà từ 2 giờ sáng để đến cửa hàng xếp hàng do nhà ở xa. Suốt 1 tuần qua, bà Hạnh thường xuyên có mặt tại cửa hàng, mỗi ngày chỉ mua được tối đa 1 chỉ.

Giá vàng biến động liên tục khiến nhiều nhiều người tiếc vì lỡ chốt lời sớm.

Tại cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có rất đông người dân xếp hàng chờ đợi. Chia sẻ với báo Lao Động, chị Tạ Minh Trang (ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đã đến từ lúc 8 giờ 30 phút sáng, khi cửa hàng chưa mở cửa.

Ngày hôm trước, chị Trang đến đợi từ sáng nhưng không mua được. Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục quay lại để chờ đợi. Nếu không mua được, chị Trang sẽ vẫn quay lại vào những ngày khác, mong được cầm vàng trong tay. Người phụ nữ lo tương lai giá vàng sẽ còn tăng nữa.

Giá vàng ngày 12/11 vẫn neo ở mức khá cao. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Đến 11 giờ sáng ngày 12/11, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện đang giữ ở mức: 14.880.000 - 15.180.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Nhẫn tròn trơn tại Phú Quý có giá 14.820.000 - 15.120.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng SJC hiện ở mức: 149.500.000 - 151.500.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).