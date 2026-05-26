Chân dung 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

Ngày 26-5, Công an TPHCM thông tin về vụ giết người xảy ra trước Nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành vào tối 21-5.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tối 21-5, hai nghi phạm là người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng nổ súng khiến anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ sau hai phát đạn. Nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn một phát, hiện đang được điều trị tích cực.

Hai đối tượng tại Công an TPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và truy xét hung thủ.

Công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng truy bắt

Lực lượng chức năng đồng thời thu thập dấu vết nóng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để xác định hướng di chuyển, lộ trình tẩu thoát của các đối tượng.

Ban Giám đốc Công an TPHCM trực tiếp tham gia chỉ đạo

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, công an xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa), được xác định là người trực tiếp gây án và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy bắt.

Dù các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả, lực lượng công an vẫn khống chế, bắt giữ thành công khi các nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, hai đối tượng đã bị bắt giữ và di lý an toàn về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.