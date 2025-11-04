Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

04-11-2025 - 21:35 PM | Xã hội

Ngày 4/11, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Theo Trường Phong - Linh Anh

Tiền Phong

