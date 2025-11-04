Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.



