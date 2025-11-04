Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.
Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
