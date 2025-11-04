Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

04-11-2025 - 12:50 PM | Xã hội

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.


Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 1 Đại tướng, 2 Thượng tướng, bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 1 Đại tướng, 2 Thượng tướng, bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nổi bật

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên Nổi bật

Khám xét 2 công ty, khởi tố Giám đốc về hành vi làm giả con dấu

Khám xét 2 công ty, khởi tố Giám đốc về hành vi làm giả con dấu

12:21 , 04/11/2025
Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

12:16 , 04/11/2025
Cận cảnh hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp xe bán tải, nhiều trang trại

Cận cảnh hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp xe bán tải, nhiều trang trại

11:39 , 04/11/2025
Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

11:18 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên