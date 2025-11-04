Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Sáng 4/11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ), bà Hoài từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh; Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tháng 3/2009, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011, bà là Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn 10 năm sau, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị. Hơn 2 tháng sau, Bộ Chính trị quyết định điều động bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

