Chân dung "đệ nhất chọn chồng" của showbiz Việt

Đó là Midu!

Ở tuổi 36, không ngoa khi nói Midu có tất cả: nhan sắc, sự nghiệp, chuyện tình cảm và cuộc sống vật chất đầy đủ. Một cư dân mạng bình luận: “ Không ai sướng bằng cô ấy, nhưng cũng đáng thôi” - nhận được sự đồng tình của đông đảo netizen.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Midu hiện vẫn là cái tên hot của showbiz với nhiều vai trò: MC, diễn viên, nhà đầu tư phim… Ngoài sân khấu, cô còn là giảng viên đại học, thạc sĩ, đồng thời tham gia đầu tư kinh doanh. Năm ngoái, Midu kết hôn, xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng chồng là thiếu gia ngành nhựa.

Nhan sắc và độ giàu có của cô cũng ngày càng thăng hạng, củng cố danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” khó ai bì kịp.

Nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” bao năm không đổi

Ngày mới bước vào showbiz, Midu nổi bật với nhan sắc trong veo, được khen ngợi là "thần tiên tỷ tỷ".

Nhan sắc ở tuổi 36 của Midu.

Nhan sắc đó bao năm vẫn không đổi mà ngày càng thăng hạng lên trông thấy. Ở tuổi 36, Midu vẫn giữ được nét ngọt ngào, trẻ trung.

Gu thời trang và vóc dáng của cô cũng ngày càng hoàn thiện. Trên mạng xã hội, Midu thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn uống, luyện tập thể thao và skincare, cho thấy sự chăm sóc bản thân tỉ mỉ và phong cách sống lành mạnh.

Từ showbiz lẫn đời thường đều thành công

Từ hot girl Sài thành, Midu lấn sân showbiz từ năm 18 tuổi với vai trò diễn viên, sau đó mở rộng sang dẫn chương trình, làm giám khảo và đầu tư sản xuất phim.

Dù không xuất hiện với tần suất dày đặc trên các sự kiện hay truyền hình, Midu vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh thanh lịch, gần gũi và đa tài. Cô để lại dấu ấn qua hàng loạt bộ phim gắn liền với tên tuổi như: Thiên thần áo trắng, Những thiên thần nhỏ, Mùa hè lạnh, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu,… đồng thời khẳng định vị thế của mình ở nhiều vai trò trong làng giải trí Việt.

Midu còn được biết nhiều với vai trò giảng viên đại học.

Song song với đó, Midu vẫn duy trì hoạt động giảng dạy ở trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ngành Thiết kế thời trang. Năm 2024, nữ diễn viên hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Cô nhận bằng thạc sĩ vào tháng 8/2024.

Ngoài ra, cô nàng còn được biết đến với vai trò nữ doanh nhân. Midu kinh doanh bất động sản, thời trang,...

Phú bà: Từ túi hiệu đến siêu xe, nhà lầu đều có đủ

Midu nổi tiếng là một nữ đại gia, phú bà của showbiz Việt. Thu nhập của cô đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ kinh doanh bất động sản đến giảng dạy hay các công việc nghệ thuật đều có đủ,..

Trong một gameshow, Tiến Luật cũng từng chia sẻ về độ giàu có của đàn em: " Midu rất giàu, có 4 - 5 căn nhà rồi, buôn bất động sản rất phát đạt. Midu đăng Facebook chỉ để bán nhà, dành cả thanh xuân để rao bán nhà". Cô cũng sở hữu nhiều căn hộ hạng sang ở TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận.

Không ít lần Midu gây chú ý khi khoe nhà, khoe xe,...

Trước khi lấy chồng, Midu cũng đã sắm sửa cho mình một căn nhà đắt đỏ. Cô chia sẻ lên trang cá nhân: "Học thạc sĩ vừa xong, nhà cũng sắp xây xong. Ước mơ có căn nhà nhỏ view sông Quận 2 chiều chiều ngắm hoàng hôn sắp thành hiện thực. Xây nhà xong rồi chắc phải lo lấy chồng là vừa nhỉ".

Nữ giảng viên đại học cũng sở hữu loạt xế hộp sang trọng, đồng thời thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh bất động sản, siêu xe, túi Hermès, Dior và các chuyến du lịch xa xỉ. Nhiều người gọi Midu là “nữ nghệ sĩ có cuộc sống trong mơ”.

Cô nàng yêu thích túi Hermès, sở hữu cả bts, có những chiếc lên đến hàng tỷ đồng.



Hôn nhân 10000 với chồng thiếu gia

Ở tuổi 34, Midu kết hôn với Trần Duy Minh Đạt (1990) - thiếu gia tập đoàn nhựa. Cặp đôi sống tại căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM, thường cùng nhau nấu ăn, đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Một góc bên trong căn hộ nơi cô và chồng sinh sống.

Minh Đạt luôn là hậu thuẫn vững chắc, cổ vũ Midu theo đuổi nghệ thuật, giữ lửa đam mê. Những cử chỉ quan tâm, ánh mắt trìu mến của anh dành cho vợ khi cả hai xuất hiện tại các sự kiện khiến dân mạng ví von như “xé truyện ngôn tình bước ra đời thực”.

Cặp đôi có hôn nhân ngọt ngào.

Vào tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Minh Đạt đã tặng Midu hai chiếc túi Hermès Birkin, món quà xa xỉ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong buổi tiệc tại resort sang trọng ở Hồ Tràm, anh chuẩn bị hai hộp quà bí mật để Midu lựa chọn. Ban đầu, cô được yêu cầu chọn một trong hai, nhưng Minh Đạt đã "phá luật" khi để cô chọn cả hai. Mỗi chiếc túi mang màu sắc tượng trưng cho biển và cát, gợi nhớ đến lần đầu gặp nhau của họ trên du thuyền giữa thiên nhiên.

Mặc dù món quà vật chất rất giá trị, Midu chia sẻ rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống vợ chồng không phải là những vật chất xa hoa mà chính là tình yêu thương và sự đồng hành trong từng khoảnh khắc.

