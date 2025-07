Chân dung người phụ nữ "lừa dối" hàng xóm ở Quảng Trị

Ngày 22-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nên Linh đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Linh. Ảnh: Công an Quảng Trị

Sau khi tìm hiểu qua các trang mạng xã hội, Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, đối tượng đưa ra các thông tin gian dối để nhiều lần vay của bà N.T.Y (ngụ cùng xã) số tiền hơn 1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích đánh bạc qua mạng internet.

Sau nhiều lần yêu cầu Linh trả lại các khoản tiền vay nhưng không có kết quả, bà Y. đã tố giác hành vi của đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để được giải quyết theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh để tiến hành điều tra. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành.