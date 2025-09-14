Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Dược học

14-09-2025 - 20:45 PM | Xã hội

Theo công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, bà Đỗ Thị Hà, quê Thanh Hóa, là nữ ứng viên giáo sư ngành Dược học duy nhất của cả nước năm nay.

Trong 89 ứng viên giáo sư năm nay, bà Đỗ Thị Hà là thành viên nữ duy nhất của ngành Dược học.

Bà Hà sinh năm 1976, quê tỉnh Thanh Hóa. Năm 2000, bà Hà tốt nghiệp ngành Dược học, chuyên ngành Dược tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Đến năm 2010, bà nhận bằng tiến sĩ ngành Dược học tại Trường Đại học Quốc gia Chung Nam (Hàn Quốc). Bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Viện Dược liệu (Bộ Y tế) năm 2016.

Từ năm 2014 đến năm 2020, bà Hà là Phó trưởng khoa Hóa thực vật, Viện Dược liệu. Sau đó, bà đảm nhiệm chức trưởng khoa trong 3 năm. Từ tháng 12/2023 đến nay, bà là Phó Viện trưởng Viện Dược liệu.

Ngoài ra, bà Hà cũng tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học như Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính của bà liên quan đến “Khám phá cây thuốc nam có hoạt tính kháng ung thư/kháng viêm/điều hòa miễn dịch định hướng ứng dụng” và “Xây dựng tiêu chuẩn cây thuốc nam và vị thuốc cổ truyền, nghiên cứu tác dụng cải thiện hội chứng chuyển hóa đường huyết và mỡ máu của dược liệu”.

Sau khi bổ nhiệm phó giáo sư, bà đã chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước (Nghị định thư), 01 đề tài cấp Bộ Y tế, 01 đề tài Nafosted, thư ký 01 đề tài cấp Tỉnh, chủ nhiệm nhánh 01 đề tài cấp nhà nước, và 01 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu. Ngoài ra, trước khi bổ nhiệm PGS ứng viên đã chủ nhiệm 01 đề tài Nafosted và 01 đề tài nhánh cấp Bộ công thương đã nghiệm thu.

công bố 179 bài báo khoa học, trong đó 57 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 122 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước. Sau khi bảo vệ PGS, Ứng viên đã đăng tải 28 bài báo Quốc tế uy tín (19 bài là tác giả chính hoặc tác giả chịu trách nhiệm chính), 88 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước (46 bài là tác giả chính hoặc tác giả chịu trách nhiệm chính). Bà đã được cấp 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và đã xuất bản 5 cuốn sách.

Bà nhận thưởng là thầy thuốc ưu tú được giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học vào năm 2016; nhiều lần nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ…

Hai ứng viên giáo sư ngành Dược học khác là ông Trần Việt Hùng, sinh năm 1972, làm việc tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1982, làm việc tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Đỗ Hợp

Tiền Phong

