Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc chi nhánh TP.Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng…

Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank. Trước đó, bà Trang công tác tại Tập đoàn Sun Group…

Chân dung tân Chủ tịch Eximbank Phạm Thị Huyền Trang

Bà Trang gia nhập Eximbank hồi tháng 4 vừa qua. Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Bà Trang từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Đây là vị trí đã giúp bà có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về hoạt động của ngân hàng. Kinh nghiệm này là nền tảng để bà tiếp tục cùng Hội đồng quản trị của Eximbank dẫn dắt Dự án Chuyển đổi Ngân hàng với mục tiêu vươn tầm, đưa Eximbank trở thành một tổ chức: Hiệu quả - Minh bạch - Chuyên nghiệp – Bền vững.

Sự thay đổi nhân sự ở vị trí Chủ tịch HĐQT là một bước chuyển tiếp và diễn ra trong tinh thần đoàn kết, ổn định ở cấp cao nhất. Với vai trò lãnh đạo mới, Bà Phạm Thị Huyền Trang cùng HĐQT Eximbank sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định của tổ chức, củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác, đồng thời triển khai các mục tiêu chiến lược của Dự án Chuyển đổi Ngân hàng