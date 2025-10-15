Chân dung tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 27: Mới khởi nghiệp 5 năm, sở hữu startup được cho là sẽ 'định hình lại thế giới crypto'

Ở tuổi 27, Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Với khoảng 11% cổ phần trong Polymarket – nền tảng dự đoán dựa trên blockchain do anh sáng lập năm 2020 – giá trị tài sản của Coplan hiện đạt ít nhất 1 tỷ USD. Theo PitchBook, Tập đoàn Intercontinental Exchange (ICE) – công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York – vừa công bố đầu tư 2 tỷ USD vào Polymarket để sở hữu 20% cổ phần, định giá công ty ở mức 9 tỷ USD.

Thương vụ này đánh dấu sự trỗi dậy thần tốc của Polymarket – công ty từng được định giá chỉ 1,2 tỷ USD hồi đầu năm và nay đã trở thành startup tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực tiền số. “Đây là tốc độ tăng giá trị nhanh nhất và lớn nhất mà chúng tôi từng thấy trong ngành crypto”, ông Rob Hadick, đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm Dragonfly, một nhà đầu tư vào Polymarket cho biết.

Coplan cũng tiết lộ thêm hai vòng gọi vốn chưa từng công bố, tổng trị giá 205 triệu USD, quy tụ dàn nhà đầu tư tỷ phú: Ngoài những người tham gia sớm như Joe Gebbia – đồng sáng lập Airbnb (tài sản 7,6 tỷ USD) và Vitalik Buterin – cha đẻ của Ethereum, còn có Dylan Field (đồng sáng lập Figma, 3,7 tỷ USD), Mark Pincus (đồng sáng lập Zynga, 1,5 tỷ USD), Travis Kalanick (đồng sáng lập Uber, 3,6 tỷ USD), Glenn Dubin (cựu giám đốc quỹ đầu cơ, 2,9 tỷ USD), cùng Founders Fund của Peter Thiel (26,5 tỷ USD) và Coinbase do Brian Armstrong sáng lập (16,2 tỷ USD). Thậm chí ngôi sao bóng bầu dục Saquon Barkley cũng trở thành nhà đầu tư thiên thần của Polymarket vào năm ngoái.

Cùng với khoản đầu tư, ICE sẽ trở thành đơn vị phân phối toàn cầu dữ liệu thị trường của Polymarket và hợp tác trong các sáng kiến mã hóa tài sản – một bước tiến nhằm đưa thị trường dự đoán và crypto tiến sâu hơn vào dòng chảy tài chính chính thống. Polymarket và ICE hiện chưa tiết lộ chi tiết thêm, nhưng cho biết sẽ chia sẻ trong buổi công bố lợi nhuận quý III của ICE vào ngày 30/10.

“Hiện nhiều quỹ đầu cơ đã dùng dữ liệu dự đoán của Polymarket làm đầu vào cho các mô hình phân tích”, ông Haseeb Qureshi, giám đốc điều hành Dragonfly nhận xét. “Giờ đây, khi dữ liệu đó được truyền qua các kênh tài chính thể chế, nó sẽ thu hút thêm thanh khoản và tín hiệu giá tốt cho nhà đầu tư, và cuối cùng là cho chính công chúng khi muốn hiểu rõ hơn về thế giới”.

Coplan bắt đầu xây dựng Polymarket từ căn hộ nhỏ ở New York vào tháng 3/2020 – giữa thời kỳ đại dịch. Là một người đam mê công nghệ từ nhỏ, từng thử nghiệm với tiền số từ năm 14 tuổi, anh lấy cảm hứng từ những nền tảng dự đoán đời đầu như Augur và Gnosis trên Ethereum – dù cả hai đều không thành công. Qureshi, người từng đầu tư vào Augur, cho rằng Polymarket đã biến khái niệm “thị trường dự đoán” từ một thử nghiệm ngách thành hiện tượng văn hóa chính thống.

“Điểm khác biệt là Polymarket hiểu được sự thay đổi hành vi của người dùng và giúp kiến tạo một phong trào”, ông nói.

Coplan từng nói với Forbes rằng anh sáng lập Polymarket như một “nguồn thông tin đáng tin cậy” nhằm chống lại “nạn tin giả lan tràn” trong đại dịch. Những thị trường đầu tiên của Polymarket xoay quanh các câu hỏi như: Khi nào thành phố mở cửa lại? hay Liệu vaccine có sẵn sàng trước ngày X không? “Chúng tôi xem CNN là đối thủ thực sự cần lật đổ,” Coplan nói thêm.

Tuy nhiên, hành trình 5 năm của Polymarket không thiếu sóng gió. Tháng 1/2022, công ty bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) phạt 1,4 triệu USD vì mở thị trường chưa đăng ký, đồng thời bị yêu cầu chặn người dùng tại Mỹ. Dù vậy, lượng giao dịch trên Polymarket vẫn bùng nổ, đạt 3,6 tỷ USD trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Một tuần sau cuộc bầu cử, FBI ập vào căn hộ của Coplan, thu giữ thiết bị điện tử trong khuôn khổ điều tra nghi án vi phạm thỏa thuận với CFTC.

Đến tháng 7/2025, cả CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố khép lại cuộc điều tra, và chỉ một tuần sau đó, Polymarket thông báo mua lại sàn giao dịch phái sinh QCX được CFTC cấp phép, trị giá 112 triệu USD, mở đường cho sự trở lại hợp pháp tại thị trường Mỹ.

Tháng 9, CFTC chính thức cấp phép, chỉ vài ngày sau khi Donald Trump Jr. đầu tư và gia nhập ban cố vấn của Polymarket thông qua quỹ 1789 Capital mà ông là đối tác. (Trước đó, Trump Jr. cũng là cố vấn chiến lược cho Kalshi, đối thủ lớn nhất của Polymarket, từ tháng 1.)

Khi chính quyền hiện tại nới lỏng quy định với thị trường dự đoán và tiền mã hóa, Polymarket và Kalshi đã tận dụng cơ hội để mở rộng và thắt chặt quan hệ với Washington. Ngoài Trump Jr., CEO của ICE – Jeffrey Sprecher (1,2 tỷ USD) và vợ ông, Kelly Loeffler, cựu lãnh đạo ICE và hiện là người đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ, cũng là đồng minh thân cận của ông Trump.

Không chỉ Polymarket, Kalshi cũng vừa công bố huy động 300 triệu USD ở mức định giá 5 tỷ USD, do Sequoia Capital và Andreessen Horowitz dẫn đầu, với sự tham gia của Coinbase, diễn viên hài Kevin Hart và siêu sao bóng rổ Kevin Durant.

Dù không sử dụng blockchain như Polymarket, Kalshi đang mở rộng sang mảng tài sản số, gần đây bổ nhiệm John Wang (23 tuổi) – một influencer nổi tiếng – làm giám đốc crypto. Tuần qua, khối lượng giao dịch của Kalshi đạt 956 triệu USD, vượt Polymarket (465 triệu USD), theo Dune Analytics. Tuy nhiên, Polymarket vẫn dẫn đầu ở mảng chính trị, trong khi Kalshi thống trị lĩnh vực thể thao.

Cả hai nền tảng đều phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường như Susquehanna International Group để duy trì thanh khoản, và chưa rõ doanh thu thực tế là bao nhiêu, bởi Polymarket không thu phí giao dịch.

Thế nhưng, cục diện có thể sắp thay đổi. Sau khi nhận đầu tư từ ICE, Coplan ẩn ý về việc ra mắt token “$POLY” trên mạng X, đăng hình danh sách các đồng tiền lớn kèm biểu tượng token của Polymarket. Tin đồn về token này đã lan truyền nhiều tháng qua và có thể tăng thanh khoản bằng cách thưởng cho người giao dịch và nhà tạo lập thị trường.

