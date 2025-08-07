Chẳng ai để mặt mộc lên phim mà đẹp như mỹ nhân này: Nhan sắc hoàn hảo đến vô thực, 100 năm nữa vẫn là thánh visual

Nếu được hỏi ai là mỹ nhân đẹp bậc nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Trương Bá Chi chắc chắn sẽ là đáp án của rất nhiều người. Ở thời kỳ hoàng kim, nữ minh tinh từng làm say đắm hàng triệu trái tim không chỉ tại xứ Cảng Thơm, mà còn là toàn châu Á.

Trương Bá Chi là mỹ nhân huyền thoại của làng giải trí châu Á.

Trương Bá Chi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức vô thực. Từ khi còn rất trẻ, nữ diễn viên đã để lại dấu ấn của mình, và một trong những bộ phim lưu giữ đỉnh cao nhan sắc của Trương Bá Chi chính là Bạch Lan.

Ở bộ phim Bạch Lan, Trương Bá Chi luôn trang điểm rất nhẹ hoặc thậm chí để mặt mộc.

Dù vậy, nhan sắc của cô vẫn tỏa sáng và chinh phục hàng triệu khán giả.

Cho những ai chưa biết, Bạch Lan là tác phẩm điện ảnh ra mắt vào năm 2001, do Trương Bá Chi và tài tử gạo cội Choi Min Sik đóng chính. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thư Tình của tác giả người Nhật Bản - Jiro Asada. Trong phim, Trương Bá Chi đảm nhận vai nữ chính Bạch Lan, một cô gái mang quốc tịch nước ngoài vừa mất mẹ. Cô đến Hàn Quốc để tìm chú của mình, nhưng tới nơi mới hay ông đã không còn sinh sống tại đây nữa.

Trong tình cảnh một mình tha hương nơi đất khách, không tiền, không nhà, Bạch Lan không có cách nào khác ngoài việc kết hôn với người đàn ông mình chẳng hề quen biết là Kang Jae. Thế nhưng rồi, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Thực sự là trong showbiz, rất hiếm có người để mặt mộc mà vẫn đẹp hoàn hảo như Trương Bá Chi.

Có một điều thú vị là ở phim Bạch Lan, Trương Bá Chi không hề make-up nhiều, thậm chí có những cảnh để cả mặt mộc. Dù vậy, nhờ nhan sắc đỉnh cao trời sinh cùng vẻ đượm buồn được thể hiện bởi diễn xuất ấn tượng, mỹ nhân sinh năm 1980 vẫn khiến bất cứ ai xem phim cũng bị chinh phục. Thậm chí nhiều năm sau khi nhìn lại những hình ảnh này, công chúng vẫn thổn thức và không tránh khỏi việc bị "sốc visual".

Nói thêm về Trương Bá Chi, cô là một minh tinh nổi tiếng, có nhiều tác phẩm đáng chú ý như Điệp Vụ Tokyo, Đội Bóng Thiếu Lâm, Chung Vô Diệm, Lão Phu Tử... Thực tế, cô đã trở nên nổi tiếng ngay từ sau vai diễn đầu tay trong bộ phim Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì. Nhờ tác phẩm này, nữ minh tinh không chỉ một bước thành sao, mà còn có được một tình bạn thân thiết. Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Trương Bá Chi chưa bao giờ quên ơn nâng đỡ của Châu Tinh Trì, luôn nhiệt tình giúp đỡ khi vua hài cần đến mình và chưa một lần quay lưng về phía anh. Ở chiều ngược lại, Châu Tinh Trì cũng hết lòng đối đãi với Trương Bá Chi, thậm chí đưa cô vào danh sách thừa kế tài sản của mình.

Trương Bá Chi là cái tên chưa bao giờ hết hot ở showbiz.

Giờ đây ở tuổi 45, Trương Bá Chi dù không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn được quan tâm, ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công và nhan sắc trẻ đẹp. Dẫu vậy, khá đáng tiếc khi mà nữ minh tinh không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Lần cuối cùng khán giả được thấy cô đảm nhận một vai nữ chính, đó là trong bộ phim Out Of Control phát hành năm 2019. Ngoài ra vào năm 2023, cô cũng góp mặt ở show Nhịp Đập Tuổi 20 mùa 3 chiếu trên nền tảng Youku.