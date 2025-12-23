Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”

23-12-2025 - 18:38 PM | Sống

Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận của chàng trai trẻ có liên quan đến lối sống và thói quen ăn uống.

Năm 2021, khi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Tiểu Trương (22 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận mạn và phải điều trị lâu dài. Theo các bác sĩ, tình trạng của chàng trai trẻ có liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học. Đặc biệt là 2 thói quen của Tiểu Trương khiến bác sĩ phải lắc đầu, nói: “Thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”.

Thức khuya triền miên

Trong những năm học cấp 3, Tiểu Trương chịu sự quản lý của gia đình nên hiếm khi thức khuya. Tuy nhiên, khi lên đại học và sống trong ký túc xá, cậu thường xuyên thức trắng đêm để chơi game và sử dụng Internet, ngủ bù vào ban ngày.

Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm rối loạn đồng hồ sinh học mà còn ảnh hưởng đến hệ nội tiết và quá trình chuyển hóa của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy rối loạn giấc ngủ có liên quan đến tăng axit uric máu. Nồng độ axit uric trong máu tăng cao lâu ngày có thể làm suy giảm hoạt động của thận, thậm chí dẫn đến suy thận.

Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, việc ngủ không đủ giấc còn kích hoạt phản ứng căng thẳng kéo dài của cơ thể, làm tăng nhịp tim và huyết áp, đồng thời gây thêm áp lực lên các động mạch thận. Gián đoạn giấc ngủ cũng liên quan đến tình trạng viêm mãn tính và tăng nguy cơ mắc tiểu đường - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lâm sàng của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có tốc độ suy giảm mức lọc cầu thận nhanh hơn so với nhóm ngủ 7–8 giờ.

Uống nhiều nước ngọt thay nước lọc

Một thói quen khác của Tiểu Trương là gần như không uống nước lọc, thường xuyên sử dụng nước ngọt, đồ uống đóng chai và nước tăng lực.

Theo các chuyên gia, những loại đồ uống này chứa nhiều đường bổ sung và chất tạo ngọt, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố có hại trực tiếp cho thận. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga màu sẫm thường chứa axit photphoric, có thể gây mất cân bằng khoáng chất và làm tăng nguy cơ tổn thương thận khi tiêu thụ kéo dài.

Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy những người uống nước ngọt có ga mỗi ngày có nguy cơ hình thành sỏi thận cao hơn 23%. Nguyên nhân là do fructose trong nước ngọt có thể làm tăng nồng độ canxi, oxalate và axit uric trong nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành.

Việc chàng trai này uống ít nước lọc còn làm tăng nguy cơ lắng đọng tinh thể và gây áp lực lớn hơn cho thận trong quá trình lọc.

Làm gì để bảo vệ thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, duy trì lối sống lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận, đặc biệt ở người trẻ.

Chàng trai 22 tuổi đã mắc suy thận, bác sĩ lắc đầu: “Liên tục làm 2 việc này, thận khoẻ mấy cũng không chịu nổi”- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện chuyển hóa, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ đào thải axit uric. Các hình thức vận động vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập yoga được đánh giá là phù hợp với đa số mọi người. Tuy nhiên, cần tránh vận động quá sức hoặc tập luyện cường độ cao kéo dài khi chưa được hướng dẫn phù hợp.

Bên cạnh đó, uống đủ nước lọc mỗi ngày giúp làm loãng axit uric trong máu và tăng đào thải qua nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ sỏi thận và tổn thương thận. Chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ ăn nhiều muối, nhiều đường, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn cũng là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe thận lâu dài.

Theo Sina, NIH

Kim Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cậu bé mới 9 tuổi đã đi qua 16 quốc gia, học nhảy lớp: Bị thị phi vì... quá giỏi liền được mẹ động viên 1 câu cực thấm!

Cậu bé mới 9 tuổi đã đi qua 16 quốc gia, học nhảy lớp: Bị thị phi vì... quá giỏi liền được mẹ động viên 1 câu cực thấm! Nổi bật

Người đàn ông tiết kiệm suốt 40 năm, đến khi nghỉ hưu khóc ròng ân hận: “Nhìn tiền trong tài khoản mà thấy thật vô nghĩa!”

Người đàn ông tiết kiệm suốt 40 năm, đến khi nghỉ hưu khóc ròng ân hận: “Nhìn tiền trong tài khoản mà thấy thật vô nghĩa!” Nổi bật

Phát hiện mỏ vàng khoảng 562 tấn: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

Phát hiện mỏ vàng khoảng 562 tấn: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

18:24 , 23/12/2025
5 loại cá vào “mùa vàng”: Thịt chắc, ít tanh, ngon nhất chợ

5 loại cá vào “mùa vàng”: Thịt chắc, ít tanh, ngon nhất chợ

18:02 , 23/12/2025
Ngày hội gia đình Long Châu tại Nha Trang khám sức khỏe miễn phí

Ngày hội gia đình Long Châu tại Nha Trang khám sức khỏe miễn phí

18:00 , 23/12/2025
Ngành nào đang có lương cao nhất thị trường lao động hiện nay?

Ngành nào đang có lương cao nhất thị trường lao động hiện nay?

17:13 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên