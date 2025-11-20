Chàng trai bỏ dở đại học vừa trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ, công ty riêng sắp IPO, ghi nhận doanh thu bùng nổ

Từ một căn phòng nhỏ ở Prayagraj và chiếc điện thoại tự quay, Alakh Pandey — chàng trai bỏ dở đại học — đã trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ sau khi công ty giáo dục trực tuyến Physicswallah bùng nổ và tiến tới IPO. Theo Forbes Middle East , bước nhảy vọt giá trị cổ phiếu đã đưa Pandey, cùng đồng sáng lập Prateek Maheshwari, vào nhóm những doanh nhân giàu nhất của làn sóng edtech Ấn Độ, đánh dấu một hành trình khởi nghiệp hiếm có trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến.

Physicswallah bắt đầu như một kênh YouTube do Pandey mở năm 2016, nơi anh dạy Lý miễn phí cho học sinh chuẩn bị các kỳ thi JEE và NEET vốn được xem là khốc liệt nhất tại Ấn Độ. Cách giảng gần gũi, hài hước và dễ hiểu đã nhanh chóng đưa kênh từ vài chục người theo dõi lên hàng triệu, tạo ra một cộng đồng học sinh khổng lồ tin tưởng vào “thầy PW”.

Khi nhu cầu học tăng mạnh, Pandey và Prateek Maheshwari quyết định thành lập công ty Physicswallah năm 2020, chuyển dịch từ mô hình video miễn phí sang nền tảng trực tuyến tích hợp bài giảng, luyện thi, khoá học giá rẻ và ứng dụng di động.

Thành công của Physicswallah được xây dựng trên một triết lý rất rõ ràng: mang giáo dục chất lượng cao đến học sinh ở các thành phố nhỏ, nơi những trung tâm luyện thi nổi tiếng thường quá xa hoặc quá đắt đỏ. Chính mức học phí “phá giá” so với mặt bằng ngành edtech, cùng uy tín cá nhân của Pandey, đã giúp Physicswallah phát triển với tốc độ hiếm có.

Theo The Economic Times , doanh thu của công ty tăng mạnh trong năm tài chính 2025 vượt 2.800 crore INR (tức khoảng 8.343 tỷ đồng), trong khi mức lỗ giảm đáng kể so với năm trước — một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều công ty edtech Ấn Độ lao đao.

Physicswallah cũng không chỉ dừng lại ở dạy học trực tuyến. Hệ thống “Vidyapeeth” — các trung tâm học trực tiếp — nhanh chóng được mở ở nhiều bang, tạo mô hình lai “online + offline” phù hợp với thị trường Ấn Độ, nơi cha mẹ vẫn coi trọng việc học tại lớp. Thêm vào đó, công ty mở rộng sang các chương trình ôn thi nghề nghiệp, các khóa giáo dục phổ thông và các gói học tập theo lộ trình. Sự đa dạng này giúp Physicswallah đứng vững trước làn sóng suy giảm đầu tư vào edtech sau đại dịch — thời điểm mà những đối thủ lớn từng định giá hàng chục tỷ USD rơi vào khủng hoảng.

Forbes cho biết khi Physicswallah tiến tới IPO, giá trị cổ phần của Alakh Pandey tăng vọt, đẩy anh vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng — thậm chí vượt cả tài sản của ngôi sao Bollywood Shah Rukh Khan trong xếp hạng tăng trưởng tài sản nhanh. Điều đặc biệt ở Physicswallah là dù khởi đầu bằng một giáo viên tự quay video, doanh nghiệp này đã xây dựng câu chuyện tăng trưởng bền vững hơn nhiều mô hình edtech phụ thuộc nặng vào marketing, nhờ vào lòng tin của học sinh và sự gắn bó cộng đồng.

Tuy vậy, thành công này cũng đặt ra thách thức mới: làm sao duy trì tăng trưởng khi mô hình giá rẻ khiến biên lợi nhuận thấp, khi cạnh tranh trong luyện thi ngày càng khốc liệt, và khi ngành edtech Ấn Độ đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh? Physicswallah phải chứng minh rằng họ có thể tiếp tục tăng trưởng doanh thu, giảm lỗ và phát triển công nghệ theo kịp nhu cầu học tập ngày càng phức tạp của Ấn Độ trẻ.

Theo: Forbes, Financial Times