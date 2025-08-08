Chàng trai khởi nghiệp bán đồ thể thao từ tầng hầm của gia đình, 42 tuổi trở thành ông chủ của doanh nghiệp trị giá 50 triệu USD

Ryan Vesler có một niềm đam mê trang phục thể thao từ khi còn nhỏ. Bộ sưu tập của anh bắt đầu với những đôi giày thể thao cổ điển hiệu Air Jordan và các sản phẩm Nike của Bo Jackson. Thời đại học, Vesler kiếm thêm thu nhập bằng cách tìm kiếm những món đồ cổ điển tại các cửa hàng đồ cũ địa phương để bán lại trên eBay. Đến năm 2007, niềm đam mê đã thôi thúc anh ra mắt Homage - thương hiệu quần áo thể thao có trụ sở tại Columbus, Ohio, đạt doanh thu hơn 50 triệu USD vào năm 2024.

Trang phục của Homage mang đậm phong cách retro với nét thẩm mỹ cổ điển, gồm những họa tiết hoài cổ với logo của các đội thể thao kinh điển và các vận động viên huyền thoại. LeBron James đã góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu khi anh diện một trong những chiếc áo đấu của hãng sau khi đội Cleveland Cavaliers giành chức vô địch NBA năm 2016.

“LeBron đã mặc đồ của thương hiệu chúng tôi. Đó là khoảnh khắc thật khó tin... bởi vì anh ấy luôn cân nhắc về thương hiệu mình mặc”, Vesler, CEO 42 tuổi của công ty, người đã thành lập Homage từ tầng hầm nhà bố mẹ ở Ohio bằng nguồn thu nhập từ eBay và một vài thẻ tín dụng đã được thanh toán hết hạn mức, cho biết.

Trong gần hai thập kỷ qua, Homage đã từng bước ký kết các thỏa thuận với các tổ chức lớn như NBA, NFL, MLB, NHL, Walt Disney Company, WWE và Topps. Các nhà đầu tư của công ty là những người nổi tiếng và vận động viên như Ryan Reynolds, Jason Kelce và Kevin Durant.

Nhờ niềm đam mê và đầu óc nhanh nhạy, Vesler đã biến sở thích mua sắm đồ cũ thành một công ty đang trên đà phát triển với doanh thu hàng năm lên đến tám con số. Dưới đây là cách anh thực hiện điều đó.

Từ những phát hiện trong cửa hàng tiết kiệm đến những khó khăn trong kinh doanh

Năm 13 tuổi, Vesler đã lùng sục khắp các kệ quần áo tại cửa hàng đồ cũ ở Columbus, tìm kiếm cảm giác hồi hộp khi tìm thấy một chiếc áo thể thao hoặc áo phông cổ điển, sành điệu. Anh cho rằng việc tìm thấy một món đồ hoài cổ, đồng nghĩa với việc “biết rằng nó độc đáo và không ai có nó”.

Trong thời gian học tại Đại học Ohio, Vesler kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng loạt đồ thể thao cổ điển và đồ sưu tầm văn hóa đại chúng trên eBay. Bạn cùng phòng của anh “luôn khó chịu... vì những thùng đồ chất đống”, anh kể.

Vesler đã kiếm đủ tiền từ dự án này với con số lên tới gần 20.000 USD để tự nuôi sống bản thân sau khi tốt nghiệp năm 2005, từ đó anh bắt đầu thử sức với việc sản xuất sản phẩm của riêng mình.

Anh cho biết đã thành lập Homage từ tầng hầm nhà bố mẹ vào năm 2007, dùng hơn 10.000 USD kiếm được từ eBay để mua áo phông American Apparel trơn và trang trí chúng bằng những hình ảnh thể thao tự thiết kế. Anh muốn những thiết kế của mình phải vui nhộn, sáng tạo và có thể khơi gợi niềm vui như khi anh tìm thấy một món đồ độc đáo trong cửa hàng đồ cũ.

Sau đó, Vesler mang áo đến các hiệu sách đại học địa phương. Hiệu sách lớn nhất trong khu vực — Đại học Bang Ohio, với lượng người hâm mộ đông đảo mà Vesler ví như một đội bóng bầu dục Mỹ — đã nhanh chóng từ chối anh. Vì vậy, trong năm tiếp theo, anh đã lên kế hoạch xây dựng danh sách khách hàng từ các trường học quy mô nhỏ hơn, như trường cũ của mình, để xây dựng danh tiếng Homage như một thương hiệu chất lượng cao.

Sản phẩm bán chạy ở các trường này đến mức Vesler cảm thấy được khích lệ khi điều đó giúp công ty có thể tiếp cận các biểu tượng bóng đá địa phương để hợp tác. Anh đã có một cuộc gặp trực tiếp với Archie Griffin, người hai lần giành giải Heisman Trophy tại Ohio State, và ký kết hợp tác với Griffin để cấp phép cho một loạt áo đấu mang hình ảnh của cựu cầu thủ chạy cánh này.

Những chiếc áo này đã giúp Homage giành được hợp đồng cấp phép với Ohio State vào năm 2008. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Ohio State, anh ấy đã “ngã lăn ra sàn” vì hạnh phúc, Vesler chia sẻ.

Giá trị của việc nói “có” với những ”ý tưởng hay”

Vesler cho biết thỏa thuận với Ohio State đã mang lại lượng đơn bùng nổ, mà ban đầu một số ít nhân viên của Homage khó có thể xử lý được.

Nhờ doanh thu từ những đơn hàng đó, Vesler đã tăng số lượng áo trắng trong kho của Homage và thuê thêm nhân viên để xử lý khối lượng công việc ngày càng lớn dần. Đến năm 2009, lần đầu tiên doanh số hàng năm của công ty vượt mốc 1 triệu USD.

Homage tiếp tục được bán chủ yếu thông qua các hiệu sách trường học và trang web của mình cho đến năm 2015, khi công ty đạt được thỏa thuận cấp phép toàn quốc với NBA.

Nhờ vào việc ngày càng có nhiều vận động viên mặc thương hiệu, Homage đã có cơ hội ký hợp đồng với nhiều đối tác hơn, bao gồm NFL, loạt phim “Star Wars” của Disney và Marvel. Tuy nhiên, Homage vẫn chỉ là một cái tên tương đối nhỏ trong thị trường trang phục thể thao cạnh tranh khốc liệt, dẫn đầu bởi những gã khổng lồ như Fanatics và Nike, được dự báo sẽ đạt doanh số bán lẻ 173 tỷ USD tại Bắc Mỹ vào năm 2025, theo báo cáo của McKinsey & Company.

Vesler cho biết anh tập trung vào việc giành thị phần thông qua sự sáng tạo cho các thiết kế trang phục của Homage; đồng thời, nhắm đến việc mở rộng ra quốc tế, bắt đầu với việc bán sản phẩm cho Wrexham AFC — một đội bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Anh do Reynolds, nam diễn viên đã đầu tư vào Homage, đồng sở hữu.

Anh biết rằng công ty của mình chưa đủ lớn, và cũng chưa có đủ ”đối tác chiến lược” để tạo ra những trải nghiệm mang chủ đề thể thao như quán bar hay khách sạn mang thương hiệu Homage. Nhưng Vesler tin rằng không có ý tưởng nào là quá xa vời để thực hiện.

Theo CNBC