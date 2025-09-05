Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"

05-09-2025 - 11:52 AM | Lifestyle

Người cha từng chê bai anh nay không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Có những câu chuyện tình khiến người ta phải tin rằng, tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi khoảng cách, mọi định kiến. Một rapper Trung Quốc từng bị chê là "không có gì trong tay", lại chinh phục được trái tim mỹ nhân quốc tế sở hữu vẻ đẹp tựa minh tinh. Họ gặp nhau tình cờ, gắn bó bằng sự chân thành, và đi đến một cuộc hôn nhân cổ tích sau nhiều năm thử thách. Giữa danh vọng và vật chất, điều còn lại chính là sự tôn trọng và tình yêu không vụ lợi.

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"- Ảnh 1.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Keno sinh năm 1990, từng là một rapper vô danh, gương mặt sáng sủa nhưng ngoại hình không nổi bật. Năm 2013, trong một sự kiện, anh đã "đổ gục" trước Monroe – cô gái mang vẻ đẹp phương Tây với đôi mắt xanh sâu thẳm, nụ cười dịu dàng. Bất chấp sự khác biệt, chàng trai 23 tuổi quyết tâm theo đuổi bằng được.

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"- Ảnh 2.

Ban đầu, Monroe chỉ xem Keno như một fan hâm mộ thường xuyên để lại bình luận dưới các video Douyin (TikTok Trung Quốc) của cô. Thế nhưng, khi tò mò nhấp vào tài khoản của Keno, Monroe phát hiện anh là một rapper có tài năng và cá tính. Chung niềm yêu thích âm nhạc, cả hai dần trò chuyện nhiều hơn.

Monroe vốn xuất thân giàu có, cha cô là chủ một nhà máy rượu lớn, bản thân từng đăng quang cuộc thi người mẫu tại Georgia khi 15 tuổi. Thận trọng với tình yêu, cô đã "thử lòng" Keno bằng một tình huống giả vờ say rượu. Thay vì lợi dụng, chàng trai chỉ ân cần đưa cô về, chăm sóc chu đáo rồi lặng lẽ rời đi. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim Monroe hoàn toàn thuộc về Keno.

Lời hẹn ước 10 năm: Từ chàng rể bị xem thường đến niềm tự hào của nhà vợ

Tình yêu gặp phải sự phản đối. Bố mẹ Monroe lo ngại Keno không có tương lai, hai bên lại quá xa nhau. Thế nhưng, sự kiên định và chân thành của đôi trẻ dần khiến gia đình Monroe chấp thuận. Trong khi đó, phía gia đình Keno lại vui mừng khi "có phúc" đón được cô dâu xinh đẹp, dịu dàng.

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"- Ảnh 3.

Từ đó, Keno và Monroe trở thành bạn đồng hành trên cả sân khấu lẫn cuộc sống. Dù thu nhập còn hạn chế, Keno vẫn gửi hoa mỗi ngày, còn Monroe luôn theo anh đến các buổi diễn, chưa từng phàn nàn. Năm 2015, cả hai đính hôn, hẹn 10 năm sau sẽ làm lễ cưới lớn khi sự nghiệp ổn định.

Khi Monroe mang thai năm 2021, Keno tạm gác công việc để toàn tâm làm ông bố bỉm sữa: thay tã, nấu bột, lo toan việc nhà. Sự chu đáo ấy khiến Monroe càng thêm tin tưởng. Năm 2022, gia đình nhỏ trở về Georgia thăm nhà ngoại. Tại đây, Keno gây ấn tượng mạnh khi livestream bán rượu cho bố vợ, mang về hàng chục nghìn đơn hàng. Người cha từng chê bai anh nay không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"- Ảnh 4.

Khi Monroe mang thai năm 2021, Keno tạm gác công việc để toàn tâm làm ông bố bỉm sữa: thay tã, nấu bột, lo toan việc nhà.

Không chờ đủ 10 năm, lễ cưới lãng mạn của Keno và Monroe đã được tổ chức tại một nhà thờ ở Georgia. Hiện tại, Keno là gương mặt đình đám trên Douyin với hơn 13 triệu người theo dõi, còn Monroe vẫn đồng hành bên chồng trong cả công việc lẫn gia đình.

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"- Ảnh 5.

Từng bị phản đối nhưng cuối cùng chàng rể lại rất được lòng bố mẹ vợ

Từ một chàng trai nghèo bị coi thường, Keno nay trở thành người chồng, người cha mẫu mực và là niềm tự hào của gia đình vợ. Câu chuyện của họ không chỉ là một "cổ tích thời hiện đại" mà còn là minh chứng: Khi tình yêu đủ lớn, sự nỗ lực và chân thành có thể xóa nhòa mọi khoảng cách về địa vị và xuất thân.

Chỉ làm thuê, chàng trai nghèo tiết bộ 2 bí quyết giúp sở hữu 43 căn nhà ở tuổi 30: Đơn giản, ai cũng có thể làm được

Theo VV

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
chàng trai nghèo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử

Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử Nổi bật

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời Nổi bật

Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại": Trên phim áp đặt con cái, ngoài đời lại dạy con cực chuẩn!

Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại": Trên phim áp đặt con cái, ngoài đời lại dạy con cực chuẩn!

11:33 , 05/09/2025
Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ

Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ

11:20 , 05/09/2025
3 cuộc hôn nhân bí ẩn nhất Vbiz: "Nam thần màn ảnh" cưới vợ hào môn không ai hay, sốc nhất đôi tan vỡ vẫn chưa lộ mặt

3 cuộc hôn nhân bí ẩn nhất Vbiz: "Nam thần màn ảnh" cưới vợ hào môn không ai hay, sốc nhất đôi tan vỡ vẫn chưa lộ mặt

11:11 , 05/09/2025
Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

11:08 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên