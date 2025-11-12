Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng

12-11-2025 - 09:45 AM | Sống

Hành trình thay đổi bản thân, thay đổi cả cuộc đời của Phạm Văn Mách.

Trong làng thể hình Việt Nam, hiếm ai không biết đến cái tên Phạm Văn Mách, tượng đài sống của bộ môn đòi hỏi kỷ luật và nghị lực phi thường này. Nhưng ít ai biết rằng, hành trình của anh bắt đầu không phải từ ưu thế về ngoại hình, mà từ xuất phát điểm khiêm tốn của một chàng trai nhỏ bé, cao chỉ 1m58 và nặng vỏn vẹn 45 kg .

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Thể hình của chàng trai nhỏ bé năm nào giờ cơ bắp cuồn cuộn

Từ cậu sinh viên nhỏ bé đến niềm tự hào quốc gia

Phạm Văn Mách sinh năm 1976 tại An Giang, trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, anh có thân hình gầy gò, ốm yếu và rất tự ti về ngoại hình. Trong những năm đầu đại học, Mách tình cờ làm quen với phòng gym nhỏ ở trường và bắt đầu niềm đam mê với thể hình. Không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, anh tự học qua sách báo và kiên trì rèn luyện mỗi ngày.

“Lúc mới tập, tạ nặng hơn cả người tôi,” anh từng chia sẻ. Nhưng chính sự kiên trì và quyết tâm đã giúp Phạm Văn Mách từng bước vượt qua giới hạn bản thân, biến cơ thể nhỏ bé ngày nào thành một khối cơ bắp săn chắc, chuẩn mực.

Từ năm 2001 đến nay, Phạm Văn Mách đã mang về hàng chục huy chương vàng châu Á và thế giới , trở thành vận động viên thể hình Việt Nam thành công nhất lịch sử . Anh từng 7 lần vô địch thế giới và nhiều lần giành danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Năm 2010, anh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc , và cái tên Phạm Văn Mách được người hâm mộ nhắc đến với niềm tự hào như biểu tượng của nghị lực Việt Nam. Dù vóc dáng khiêm tốn, anh luôn khiến đối thủ quốc tế nể phục bởi phong độ ổn định và tinh thần thi đấu máu lửa.

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 4.

Hành trình giữ đam mê và truyền cảm hứng

Bước qua tuổi 40, Phạm Văn Mách vẫn duy trì việc tập luyện hằng ngày, ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt và tiếp tục thi đấu. Anh không chỉ là vận động viên, mà còn là huấn luyện viên, người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Nhiều người hâm mộ gọi anh là “người truyền lửa gym Việt” bởi tinh thần không khuất phục và niềm đam mê bất tận.

Ngoài phòng tập, anh còn xuất hiện trong các chương trình truyền hình, gameshow, với hình ảnh gần gũi, vui vẻ nhưng luôn toát lên tinh thần kỷ luật của một vận động viên chuyên nghiệp.

Từ một chàng trai nhỏ bé, Phạm Văn Mách đã vươn lên trở thành huyền thoại thể hình Việt Nam. Câu chuyện của anh không chỉ là hành trình thay đổi ngoại hình, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực con người.

"Quái vật" thể hình ăn 140 quả trứng và 2kg thịt mỗi ngày, choáng khi nhìn vào bắp tay

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

