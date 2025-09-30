Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chàng trai vô tình quay lại cảnh phòng tắm xông hơi ở Hàn Quốc phát nổ khiến hàng chục người bị thương

30-09-2025 - 20:44 PM | Tài chính quốc tế

Video được quay đúng vào khoảnh khắc tai nạn kinh hoàng xảy ra khi có rất nhiều người bên trong.

Theo cơ quan cứu hỏa, vào ngày 27/9, một vụ nổ khí gas đã xảy ra bên trong một phòng xông hơi công cộng ở Jangheung-myeon, thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi-do lúc 10:17 sáng ngày hôm đó.

Tính đến nay, 28 người, bao gồm cả du khách đến jjimjilbang, đã bị thương trong vụ tai nạn. Ba người được phân loại là nghiêm trọng và 25 người được phân loại là nhẹ. Ngoài ra, 72 người đã được sơ tán.

Chàng trai vô tình quay lại cảnh phòng tắm xông hơi ở Hàn Quốc phát nổ khiến hàng chục người bị thương- Ảnh 1.

Chàng trai vô tình quay lại cảnh phòng tắm xông hơi ở Hàn Quốc phát nổ khiến hàng chục người bị thương- Ảnh 2.

Hiện trường sau vụ nổ

Theo lực lượng cứu hỏa tỉnh Gyeonggi, sức ép từ vụ nổ đã làm toàn bộ tòa nhà dùng làm phòng xông hơi đổ sập. Mọi người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, buộc phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Trên MXH Hàn Quốc, một thanh niên đã đăng tải video được vô tình quay trúng vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Có thể thấy trong video tai nạn xảy ra trong chỉ vài giây, khiến mọi người không thể bình tĩnh.

Video được chia sẻ trên MXH

Các nhà chức trách đang điều tra hoàn cảnh chính xác của vụ tai nạn. Có thông tin cho rằng một nhân viên của phòng tắm đã nhóm củi bằng đèn khò nối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) gây ra tai nạn.

Nguồn: MK

Đường ống khí đốt cho các cơ sở quân sự Nga phát nổ

Theo Thanh Huyền

Đời sống & pháp luật

