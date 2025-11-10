Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh" - Trọn vẹn lời thề nguyện của Viết Vương dành cho Đỗ Hà

10-11-2025 - 09:50 AM | Lifestyle

Nó chân thật mà nó sến, mà nó cũng... hài.

Tối 9/11, trong tiệc cưới tại Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tiếp tục “chiêu đãi” khách mời trực tiếp lẫn cư dân mạng ăn cưới online bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Đặc biệt nhất phải kể đến màn chia sẻ mà doanh nhân Quảng Trị dành cho vợ. 

Theo đó, Viết Vương rất xúc động. Anh thừa nhận rằng dù đã ở bên Đỗ Hà từ lâu nhưng đứng trước cô trong ngày trọng đại vẫn không khỏi bồi hồi. Đồng thời nam doanh nhân hứa sẽ cùng vợ xây dựng mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc.

(Nguồn: @follow.star)

Nguyên văn lời nhắn gửi mà Viết Vương dành cho vợ:

“Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động. Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. 

Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh”.

Ngay sau khi được đăng tải lên MXH, những chia sẻ của TGĐ Sơn Hải khiến dân tình vừa thích thú vừa buồn cười. Có người nói đùa rằng nghe Viết Vương “Chào em” như đang họp ở công ty hoặc phỏng vấn nhân sự mới. Có người lại ấn tượng vì nhắn gửi gọn gàng nhưng vẫn xúc động. 

“Trời ơi! Tui cười đau bụng”, “Ảnh chào giống trong cuộc họp”, “Ê nha! Mấy bà đừng cười mà ai đang cười nín ngay! Xin phép tui cười trước”, “Đang cảm động mà ảnh ‘Chào em’ cái tui cười thành tiếng luôn á trời”, “Chào em! Tui tưởng ổng đang phỏng vấn nhân sự mới không đó”, “Nghe câu ‘Chào em’ mà tui cười khùng luôn. Mong anh chị mãi hạnh phúc”,... là một số bình luận từ cư dân mạng. 

"Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh" - Trọn vẹn lời thề nguyện của Viết Vương dành cho Đỗ Hà- Ảnh 1.

Ngoài ra, Viết Vương cũng thay mặt cả hai, gửi lời cảm ơn đến khách mời đã dự đám cưới và cảm ơn đặc biệt đến cha mẹ 2 bên: “Chúng con xin được lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến cha mẹ 2 bên. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con, nuôi nấng chúng con và dạy dỗ chúng con nên người. Cảm ơn cha mẹ đã dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất… 

Chúng con hiểu được rằng mọi thành công, mọi hạnh phúc mà chúng con có được ngày hôm nay đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến và sự che chở của gia đình. Chúng con xin hứa sẽ sống thật tốt, sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc để xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã dành cho chúng con”. 

Về phần mình, Đỗ Hà cũng nức nở khi nói với Viết Vương. Cô dâu cho biết mình đã viết vows rất nhiều nhưng trong khoảnh khắc này đã quyết định chỉ nói những lời tự đáy lòng, không đọc nữa. 

“Em rất thích một câu của nhà thơ Xuân Diệu: ‘Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?’. Em không phải nhà thơ nhưng em biết ngày hôm nay em đang sống trọn vẹn nhất. Em đang đứng trong một khoảnh khắc ý nghĩa nhất, trước mặt người đàn ông em thương. 

Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…”

Phần còn lại, Đỗ Hà tiếp tục dành những lời ngọt ngào, kể về tình cảm của mình, khẳng định Viết Vương là bình yên mà mình muốn trở về. Cuối cùng, cô vừa khóc mếu vừa nói: "Em yêu anh, chồng yêu của em!". 

"Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh" - Trọn vẹn lời thề nguyện của Viết Vương dành cho Đỗ Hà- Ảnh 2.

(Ảnh: Linh Lê Chí)

(Tổng hợp)

Lý giải cơn sốt đám cưới Viết Vương - Hoa hậu Đỗ Hà ở quê nhà Thanh Hóa, Quảng Trị

Theo S.A

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nổi bật

Khu vườn 6m2 khiến trăm nghìn người theo dõi vì quá "chữa lành"

Khu vườn 6m2 khiến trăm nghìn người theo dõi vì quá "chữa lành" Nổi bật

Ánh Viên dùng nhan sắc "quyến rũ" chúng tôi

Ánh Viên dùng nhan sắc "quyến rũ" chúng tôi

10:32 , 10/11/2025
Bên trong căn nhà Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà sẽ ở sau khi cưới

Bên trong căn nhà Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà sẽ ở sau khi cưới

10:09 , 10/11/2025
Mỹ Tâm thông báo nóng

Mỹ Tâm thông báo nóng

09:55 , 10/11/2025
Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?

09:24 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên