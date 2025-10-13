Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chất cấm trong “viên Collagen” của Ngân 98 độc cỡ nào?

13-10-2025 - 15:48 PM

Mới đây, Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị bắt vì cáo buộc bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu "viên rau củ Collagen" có chứa Sibutramin và Phenolphthalein - hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngân 98 bị bắt

Được biết, Sibutramin và Phenolphthalein là hai chất từng được sử dụng trong các loại thuốc giảm cân, nhưng hiện nay đều bị cấm lưu hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vì gây nguy hiểm cho sức khỏe.

1. Sibutramin là gì?

Sibutramin là hoạt chất có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, khiến người dùng nhanh no và giảm cân. Trước đây, nó từng được kê đơn trong một số thuốc điều trị béo phì. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó phát hiện sibutramin làm tăng nguy cơ tim mạch nghiêm trọng như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn nhịp tim và thậm chí tử vong ở người có bệnh nền.

Năm 2010, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cùng Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã thu hồi và cấm lưu hành sibutramin. Việt Nam cũng đã cấm sử dụng chất này trong thuốc và thực phẩm chức năng từ năm 2011.

2. Phenolphthalein là gì?

Phenolphthalein vốn là chất chỉ thị màu trong thí nghiệm hóa học, nhưng từng được dùng trong thuốc nhuận tràng do có tác dụng kích thích ruột. Tuy nhiên, sau khi các nghiên cứu phát hiện chất này có nguy cơ gây ung thư, tổn thương gen, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến gan, thận, nó đã bị cấm sử dụng trong dược phẩm và thực phẩm trên toàn thế giới.

Cả Sibutramin và Phenolphthalein đều bị Bộ Y tế Việt Nam cấm tuyệt đối trong sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc và thực phẩm chức năng. Tuy vậy, nhiều sản phẩm giảm cân trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng vẫn lén chứa hai chất này, gây ngộ độc, rối loạn nhịp tim, suy gan, thậm chí tử vong.

Người tiêu dùng không nên tin vào quảng cáo “giảm cân cấp tốc”, cần chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép, và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc giảm cân không rõ thành phần.

Theo Phạm Trang

