Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt

13-10-2025 - 17:37 PM | Sống

Nước ngập, môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn, cùng với việc thiếu vệ sinh cá nhân là những nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa bão, lũ lụt.

Mùa mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Nước ngập, môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn, cùng với việc thiếu vệ sinh cá nhân là những nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, leptospirosis, và các bệnh ngoài da. 

Đặc biệt, ô nhiễm nguồn nước sau bão lụt, do nước thải, hóa chất, và vi khuẩn từ đất ngập, khiến việc xử lý nước trở thành vấn đề sống còn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trước tình hình đó, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không để dịch bệnh bùng phát sau thiên tai, Bộ Y tế đã có hướng dẫn xử lý nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt như sau:

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt- Ảnh 1.

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt- Ảnh 2.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đưa ra một số hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và vệ sinh cá nhân trong và sau mùa bão lụt. Người dân cần hết sức lưu ý, tập trung thực hiện để phòng ngừa bệnh cho bản thân, gia đình.

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt- Ảnh 3.

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt- Ảnh 4.

Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt- Ảnh 5.

Thro Minh Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 2 bãi đáp trực thăng, mới khánh thành toà nhà 1000 giường

Bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 2 bãi đáp trực thăng, mới khánh thành toà nhà 1000 giường Nổi bật

Nữ sinh TP.HCM quyết "săn" học bổng Hồng Kông vì lý do... không đỡ nổi: Trải qua 4 năm học như mơ, thành tích hiện tại càng nể!

Nữ sinh TP.HCM quyết "săn" học bổng Hồng Kông vì lý do... không đỡ nổi: Trải qua 4 năm học như mơ, thành tích hiện tại càng nể! Nổi bật

4 việc cần làm để vàng mua về nằm yên vẫn có giá

4 việc cần làm để vàng mua về nằm yên vẫn có giá

17:09 , 13/10/2025
An Giang xác minh thông tin 4 con khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn

An Giang xác minh thông tin 4 con khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn

16:35 , 13/10/2025
Trong thời gian ngắn, 1 người phụ nữ thu mua 177 căn hộ với tổng giá trị 740 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần đường dây cực tinh vi phía sau

Trong thời gian ngắn, 1 người phụ nữ thu mua 177 căn hộ với tổng giá trị 740 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần đường dây cực tinh vi phía sau

16:25 , 13/10/2025
Loại quả vừa xanh vừa chát, nay được săn lùng vì tốt cho cả tim mạch lẫn đường huyết, còn cải thiện vóc dáng

Loại quả vừa xanh vừa chát, nay được săn lùng vì tốt cho cả tim mạch lẫn đường huyết, còn cải thiện vóc dáng

16:18 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên