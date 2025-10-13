Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt

Mùa mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Nước ngập, môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn, cùng với việc thiếu vệ sinh cá nhân là những nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, leptospirosis, và các bệnh ngoài da.

Đặc biệt, ô nhiễm nguồn nước sau bão lụt, do nước thải, hóa chất, và vi khuẩn từ đất ngập, khiến việc xử lý nước trở thành vấn đề sống còn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trước tình hình đó, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không để dịch bệnh bùng phát sau thiên tai, Bộ Y tế đã có hướng dẫn xử lý nước để ăn uống, sinh hoạt sau mùa bão lụt như sau:

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đưa ra một số hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và vệ sinh cá nhân trong và sau mùa bão lụt. Người dân cần hết sức lưu ý, tập trung thực hiện để phòng ngừa bệnh cho bản thân, gia đình.