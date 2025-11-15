Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu

15-11-2025 - 09:27 AM | Xã hội

Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, lúc 6h sáng nay, điểm đo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và điểm đo tại đường Nguyễn Văn Cừ Long Biên đều ghi nhận ô nhiễm không khí lên ngưỡng xấu (ngưỡng có hại cho sức khoẻ mọi người)

Điểm đo tại công viên Thanh Xuân ghi nhận ô nhiễm lên ngưỡng kém (ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc bệnh về hô hấp, tim mạch).

Theo Hệ thống dự báo chất lượng không khí và cảnh báo sớm cho Hà Nội (HanoiAir tại địa chỉ https://geoi.com.vn/hanoiair), ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu bao trùm khu vực nội thành Hà Nội. Khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, ô nhiễm không khí ở ngưỡng kém.

Theo các chuyên gia của Dự án Hệ thống dự báo CLKK và cảnh báo sớm cho Hà Nội (HanoiAir), nguyên nhân của đợt ô nhiễm không khí lần này ở miền Bắc là do tình trạng nghịch nhiệt gây ra, khiến bụi và khí thải từ các nguồn giao thông, xây dựng, sản xuất…không thể khuếch tán.

Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu- Ảnh 1.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong sáng nay (15/11). Ảnh minh hoạ.

Cũng do yếu tố thời tiết, đặc điểm của đợt ô nhiễm lần này là chỉ số bụi mịn tăng cao vào đêm và sáng sớm, giảm dần vào trưa chiều với tỷ lệ bụi mịn vào sáng sớm có thể gấp 2-3 lần trưa chiều.

Đợt ô nhiễm này kéo dài đến hết ngày 17/11, dự báo từ đêm 17/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tình trạng ô nhiễm được cải thiện.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thủ đô nên hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn, đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn khi di chuyển, đồng thời thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các ứng dụng tin cậy để điều chỉnh lịch sinh hoạt, giảm tác động của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ.

Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhiều năm qua ở Hà Nội và các địa phương lân cận. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm của Hà Nội gây ra bởi 4 nguồn phát thải chính là giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp – làng nghề và các hoạt động đốt mở như đốt rơm rạ, đốt rác, đốt vàng mã…

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn vào mùa đông, thời điểm từ khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, do điều kiện thời tiết bất lợi khiến các bụi, khí thải không khuếch tán được mà tập trung gần mặt đất.

Người dân có thể theo dõi chất lượng không khí trên các ứng dụng của Cục Môi trường (VN Air), của Dự án Hệ thống dự báo CLKK và cảnh báo sớm cho Hà Nội (https://geoi.com.vn/hanoiair).

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

