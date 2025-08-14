Chatbot Grok bị cấm chat ngay trên nền tảng X: ai bảo “con ông cháu cha” thì được tha?

Đầu tuần này, chatbot AI Grok bị tạm thời đình chỉ trên nền tảng X nhưng cũng đã sớm quay trở lại. Như người dùng X nói riêng và người dùng internet nói chung vẫn biết, Grok vốn là công cụ hữu hiệu để tìm kiếm thông tin, kiểm chứng dữ kiện và phản hồi tranh luận. Bên cạnh đó, họ cũng biết rõ rằng Grok cũng thường xuyên phát ngôn mạnh miệng, và cuối cùng ngày vạ miệng cũng tới.

Sau một loạt phát ngôn nhạy cảm về tình hình ở Gaza cũng như về tình hình chính trị thế giới, Grok đã bị “rút phích”. Sau khi online trở lại, Chính chatbot này cho hay việc đình chỉ có thể đã diễn ra tự động nếu nhiều người dùng X khác đồng loạt gắn cờ các câu trả lời sai.

Những câu trả lời nhạy cảm cũng đã bị xóa. X chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, trong khi Elon Musk - CEO của xAI, đơn vị vận hành Grok - vẫn im lặng.

Đây không phải là lần đầu chatbot này gây tranh cãi. Tháng 7, Grok từng bị phát hiện chèn nội dung nhạy cảm mà không cần gợi ý, buộc xAI phải xin lỗi và khẳng định nguyên nhân do cập nhật mã lập trình. Tháng 5, bot này đã vướng tranh cãi khi đưa ra tuyên bố về một sự kiện diệt chủng, và trả lời trong một bối cảnh không liên quan.

Dù nhiều lần gặp sự cố, Grok vẫn duy trì sức hút nhờ sự tích hợp trực tiếp vào X và trở thành một hiện tượng văn hóa mạng. Cũng trong hôm thứ hai, Elon Musk đăng bài ca ngợi “đứa con” của mình: “East, West, @Grok is the best”, ý rằng chatbot phương nào, dù Đông hay Tây thì cũng không bằng được Grok.