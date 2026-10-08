Châu Á đi trước thế giới một bước trong "nền kinh tế bạc" như thế nào?

Nền kinh tế này được tổ chức Ageing Asia định giá ở mức 4,56 nghìn tỷ USD, với châu Á Thái Bình Dương là khu vực dẫn dắt xu hướng.

Nền kinh tế bạc 4,56 nghìn tỷ USD: Khi châu Á đi trước thế giới một bước và khách hàng 60+ nắm giữ hai phần ba tăng trưởng tiêu dùng toàn khu vực

Theo thông cáo của WGSN được Jing Daily dẫn lại, nhóm người tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên có thể trở thành động lực tăng trưởng chính khi dân số già đi nhanh và thay đổi cả cấu trúc chi tiêu lẫn thị trường lao động. Hãng đặt tên cho cơ hội này là "Longevity Dividend" (tạm dịch: Lợi tức tuổi thọ), chỉ các thương hiệu biết đổi cách tiếp cận nhóm khách hàng lớn tuổi mới có thể thu được.

Khu vực châu Á Thái Bình Dương được WGSN xác định là "chỉ báo đi trước cho mọi thị trường". Hàn Quốc đã gia nhập Nhật Bản trong danh sách "xã hội siêu già" từ năm 2024, với hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên. Dự báo của WGSN cho thấy nhóm người tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên sẽ thúc đẩy hai phần ba tăng trưởng tiêu dùng toàn châu Á trong những năm tới.

Nền kinh tế bạc, theo định giá của Ageing Asia (tổ chức nghiên cứu ngành có trụ sở tại Singapore), đã chạm mốc 4,56 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 118 triệu tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Cách tiếp cận cũ đã lỗi thời: WGSN khuyến nghị thương hiệu xa xỉ chuyển từ "chống lão hoá" sang "tái tạo bản thân", nhắm vào 3 trụ cột và 6 ngành chính

Theo khuyến nghị của WGSN được Jing Daily tóm tắt, các thương hiệu cần thoát khỏi lối truyền thông "senior" thận trọng đã quen thuộc với ngành marketing dành cho người lớn tuổi. Thay vào đó, họ nên nhìn nhận quá trình già đi năng động như một hình thức "tái tạo bản thân thay vì suy giảm".

Dự báo của WGSN gom các khuyến nghị vào ba trụ cột: sức khoẻ và wellness, công việc, du lịch và nghỉ dưỡng. Người tiêu dùng lớn tuổi hiện có nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh hơn bao giờ hết, và đang chi cả hai cho du lịch và sở thích cá nhân.

Sáu ngành được WGSN xác định là có cơ hội lớn nhất: thời trang, làm đẹp, nội thất, công nghệ tiêu dùng, thực phẩm đồ uống, và hospitality. Đây là bài đầu tiên trong series "APAC Partner Content" của WGSN, với các báo cáo chi tiết theo ngành (beauty, F&B, công nghệ, nội thất) sẽ công bố trong các tuần tới.

WGSN cũng giới thiệu một khái niệm mới gọi là "wellspan", chỉ số năm một người sống trong tình trạng khoẻ mạnh, thay vì lifespan (tổng số năm sống).

Thị trường Trung Quốc dẫn đầu: Chính sách tăng tuổi hưu, khái niệm "zhuangtai" và ngành làm đẹp cho người lớn tuổi đã chạm 225 nghìn tỷ đồng

Jing Daily lưu ý Trung Quốc là thị trường mà thương hiệu xa xỉ cần đặc biệt chú ý. Từ ngày 1/1/2025, Trung Quốc bắt đầu tăng tuổi hưu luật định lần đầu tiên kể từ thập niên 1950, theo quyết định của Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tháng 9/2024. Trong 15 năm tới, tuổi hưu của nam sẽ tăng từ 60 lên 63, của nữ từ 50 hoặc 55 lên 55 hoặc 58 tuỳ ngành nghề. Những người tiếp tục đi làm cũng tiếp tục giao thiệp xã hội và ăn mặc cho đời sống công cộng.

Thái độ với việc già đi cũng đã thay đổi. Allie Rooke, CEO của hãng tư vấn Clean Beauty Asia, nói với Jing Daily: "Năm năm trước, việc già đi khoẻ mạnh ở Trung Quốc được đóng khung xoay quanh việc giữ gìn vẻ trẻ trung và trì hoãn các dấu hiệu suy giảm có thể nhìn thấy".

Giờ đây, "trông trẻ" chỉ còn là một phần của việc đạt được trạng thái "zhuangtai" (状态), khái niệm Trung Quốc chỉ trạng thái tổng thể của một con người: khoẻ, năng lượng, tự tin và gắn kết với đời sống. "Sự dịch chuyển không phải từ chống lão hoá sang chấp nhận lão hoá, mà từ duy trì vẻ ngoài trẻ trung sang duy trì sức sống và chất lượng cuộc sống tổng thể lâu hơn", Rooke nói.

Số liệu từ ngành làm đẹp cho thấy sự dịch chuyển này đang diễn ra nhanh. Theo trang thương mại mỹ phẩm C2CC mà Jing Daily dẫn lại, thị trường mỹ phẩm dành cho người tiêu dùng lớn tuổi ở Trung Quốc đã chạm mốc 58 tỷ nhân dân tệ năm 2025, tương đương khoảng 8,1 tỷ USD hoặc gần 225 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3%, vượt xa tốc độ tăng của thị trường mỹ phẩm nói chung. Đáng chú ý hơn: giao dịch làm đẹp online của nhóm 55 đến 65 tuổi tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Jing Daily