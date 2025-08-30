Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Châu Âu chính thức lên kế hoạch gửi 200 tỷ euro tài sản của Nga sang Ukraine

30-08-2025 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Ủy ban châu Âu đã có bước đi được đánh giá là rất cứng rắn đối với Nga nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine.

Châu Âu chính thức lên kế hoạch gửi 200 tỷ euro tài sản của Nga sang Ukraine- Ảnh 1.

.t1 { text-align: justify; }

Ủy ban châu Âu đang xây dựng một kế hoạch chuyển 200 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine để giúp tái thiết đất nước sau chiến tranh, một nhân vật đáng tin cậy trong nhóm công tác cho biết.

Được biết kế hoạch này dự kiến ​​sử dụng khoản tiền bị đóng băng tại các tổ chức tài chính châu Âu sau khi xung đột nổ ra để tài trợ cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy do giao tranh.

Những người ủng hộ sáng kiến ​​này coi việc chuyển giao tài sản là một bước đi có thể sẽ dẫn đến việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga cho Ukraine, đặc biệt là trong trường hợp Moskva từ chối bồi thường chiến tranh.

Ủy ban châu Âu hiện đang xây dựng khuôn khổ pháp lý và kỹ thuật cho việc chuyển giao nói trên nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tài chính châu Âu.

Các nguồn tin cho biết, quyết định cuối cùng sẽ cần sự đồng thuận giữa các nước EU, tuy nhiên một số quốc gia trong đó, bao gồm cả Hungary, trước đây đã bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của biện pháp như vậy.

Châu Âu chính thức lên kế hoạch gửi 200 tỷ euro tài sản của Nga sang Ukraine- Ảnh 2.

Ủy ban châu Âu xúc tiến tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga.

Không có bình luận chính thức nào từ chính quyền Nga hoặc Ủy ban châu Âu tại thời điểm hiện tại, nhưng trước đó Moskva nhiều lần tuyên bố bước đi của phương Tây sẽ bị xem là hành vi "trộm cắp tài sản" và dẫn tới biện pháp trả đũa.

Điện Kremlin từng đề xuất một dự luật cho phép tịch thu tài sản của các công ty phương Tây còn trên lãnh thổ Nga như một sự đền bù, mặc dù vậy khả năng thành công là rất thấp do phần lớn doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đã rời đi.

Theo Avia-pro

Theo Sao Đỏ

