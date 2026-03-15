Cháy căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM

15-03-2026 - 15:47 PM | Xã hội

Đám cháy xuất phát từ căn hộ ở tầng 7 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, TPHCM khiến cư dân hoảng hốt.

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 15-3, đám cháy bất ngờ xảy ra tại một căn hộ ở tầng 7, Block LB, chung cư Lexington trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM.

Một số cư dân có mặt ở khu vực công viên nội khu, khi thấy khói phát ra từ ban công tầng 7 liền báo cho bảo vệ. Hệ thống báo cháy cũng được kích hoạt, ban quản lý tòa nhà thông báo cho cư dân thoát ra ngoài theo cầu thang bộ.

Ngay sau đó, đám cháy lan nhanh ra toàn bộ căn hộ, bảo vệ của chung cư đã dùng vòi nước chữa cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng trăm cư dân từ các block của tòa nhà đã chạy xuống đất, nhiều người đi từ tầng 23-25 của các tòa nhà.

Đám cháy ở căn hộ chung cư tầng 7

Chị Hoàng (ngụ ở tầng 13, Block LD) cho biết đang ngồi làm việc ở quán cà phê bên trong tòa nhà thì nghe cư dân thông báo cháy ở tầng 7. Chị vội chạy ra khu vực công viên nội khu theo dõi thì thấy hàng trăm cư dân cũng chạy từ các tầng trong chung cư xuống.

Cùng lúc này, ban quản lý tòa nhà phát thông báo, hướng dẫn cư dân giữ bình tĩnh, không sử dụng thang máy, nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống tầng trệt.

Xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC cũng có mặt kịp thời, tham gia chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ 40, đám cháy được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cư dân ở chung cư nháo nhào chạy xuống đất, xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC tới ngay sau đó


Theo Lam Giang

Người lao động

Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết

Cách đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà mới nhất năm 2026

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

15:31 , 15/03/2026
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bầu cử tại phường Xuân Hòa

15:28 , 15/03/2026
Truy tìm ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy chân người phụ nữ rồi bỏ chạy

15:23 , 15/03/2026
Cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, người dân nên làm ngay để đảm bảo quyền lợi

13:26 , 15/03/2026

