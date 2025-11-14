Cháy căn hộ khu tập thể cũ ở Hà Nội, khói lửa bốc ngùn ngụt

Video: Cháy ngùn ngụt tại khu tập thể cũ ở phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại khu tập thể cũ trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Khoảng 10h ngày 14/11, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự (phường Kim Liên).

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại khu vực chuồng cọp dãy tập thể cũ.

Nhận được thông tin, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội) điều động cán bộ, chiến sĩ và 2 phương tiện chữa cháy đến thực hiện nhiệm vụ.

Sau khoảng 15 phút có mặt, Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cảnh sát nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Cũng trong sáng nay, một vụ cháy khác xảy ra tại ngôi nhà số 12, nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Người dân phát hiện hỏa hoạn vào khoảng 8h. Thời điểm xảy ra cháy, một cụ ông trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

"Lúc đó tôi thấy có khói bốc ra từ bên trong, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành", người phụ nữ sống gần đó kể lại.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu trên phố Lĩnh Nam.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe bồn tiếp nước đến hiện trường.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ , xe cứu hỏa không thể tiếp cận mà phải dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam. Lực lượng chữa cháy đã huy động nguồn nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được làm rõ.