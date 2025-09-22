Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy chi nhánh ngân hàng và tiệm tạp hóa ở Cà Mau

22-09-2025 - 13:35 PM | Xã hội

Ngọn lửa bùng phát ở tiệm tạp hóa rồi lan sang một chi nhánh ngân hàng và một tiệm đồ sắt liền kề. Vụ cháy làm 3 người bị bỏng nhẹ, chi nhánh ngân hàng bị cháy một phần.

Sáng 22/9, một lãnh đạo UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây cháy hoàn toàn tiệm tạp hóa, tiệm bán đồ sắt và một phần chi nhánh ngân hàng.

Cháy chi nhánh ngân hàng và tiệm tạp hóa ở Cà Mau- Ảnh 1.

Tiệm đồ sắt và ngân hàng bị cháy xém.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h40 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa gần chợ Năm Căn , rồi tiếp tục cháy lan sang tiệm bán đồ sắt và 1 chi nhánh ngân hàng kế bên.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy . Đến khoảng 5h, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy làm 3 người ở tiệm tạp hóa kịp thoát thân, bị bỏng nhẹ . Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời di chuyển đồ đạc phía trong ngân hàng ra khỏi đám cháy.

Ngay sau khi hay tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chữa cháy, giúp người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

