Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người thoát nạn

17-09-2025 - 07:10 AM | Xã hội

Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người thoát nạn- Ảnh 1.

Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một số người phát hiện có cháy ở khu vực tầng 2. Ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút bên trong chung cư mini.

Nhiều người thấy có cháy đã hô hoán nhau tháo chạy xuống dưới.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người thoát nạn- Ảnh 2.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Một số người cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà trên đang sửa chữa, hàn xì ở tầng cao.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người thoát nạn- Ảnh 3.

Chung cư mini cao khoảng 6 tầng, mái có tum.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc sắp đón mưa nhiều ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp đón mưa nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

07:02 , 17/09/2025
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 3 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 3 tỉnh sau đặc biệt chú ý

06:56 , 17/09/2025
Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

06:47 , 17/09/2025
Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1983

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1983

06:28 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên