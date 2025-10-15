Chạy đua giải ngân, TPHCM 'thúc' tiến độ các dự án trọng điểm

Trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) được UBND TP giao kế hoạch vốn đầu tư công 17.101 tỷ đồng để triển khai loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, đến đầu tháng 10, đơn vị này mới giải ngân khoảng 8.191 tỷ đồng, tương đương 48,16% kế hoạch được giao.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn còn lại của năm 2025, Ban Giao thông phải giải ngân 8.910 tỷ đồng (khoảng gần 52% vốn) để đạt mục tiêu giải ngân toàn bộ 100% vốn theo kế hoạch năm 2025.

Đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, để đẩy nhanh giải ngân vốn, Ban đang tập trung vào các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3 và nút giao An Phú.

Quyết liệt với dự án nút giao An Phú

Với dự án nút giao An Phú - công trình trọng điểm đang được thành phố đặc biệt theo dõi, Ban Giao thông cho biết đã phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ thi công.

Cụ thể, Ban xử lý mạnh tay với các nhà thầu chậm tiến độ, xem xét áp dụng các biện pháp như điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh hoặc đưa vào danh sách hạn chế tham gia các dự án khác trên địa bàn TP. Song song đó, các đơn vị thi công được yêu cầu duy trì làm việc liên tục ngày đêm, huy động thêm nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ các gói thầu.

Ban Giao thông TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ nút giao thông An Phú.

Ngoài ra, Ban Giao thông cũng đang điều chỉnh thiết kế, thay đổi biện pháp thi công ở một số phân đoạn cầu vượt để rút ngắn thời gian, tăng sản lượng thực hiện. Đặc biệt, Tổ công tác Dự án nút giao An Phú gồm ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã được thành lập nhằm xử lý kịp thời mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Song song đó, Ban tăng cường nhân sự cho Ban điều hành dự án và đơn vị tư vấn giám sát, thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nhanh các vấn đề kỹ thuật, giải phóng mặt bằng hoặc phối hợp hạ tầng liên quan.

Tăng tốc thi công tuyến Vành đai 3

Đối với dự án thành phần 1 của tuyến Vành đai 3 đoạn qua TPHCM , tính đến hết tháng 9/2025, lũy kế giải ngân đạt 2.619/4.481 tỷ đồng, tương đương 60,1%. Theo Ban Giao thông, đơn vị đang bám sát tiến độ từng tháng để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch mà lãnh đạo thành phố. giao.

Ngày 19/9 vừa qua, Ban Giao thông đã chủ trì lễ ký kết giao ước thi đua “100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ” giữa chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát. Theo đó, các bên cam kết huy động tối đa nguồn lực, thi công 3 ca liên tục, làm xuyên lễ và cuối tuần, nhằm phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến vào cuối năm nay, đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Cụ thể, đoạn qua TP. Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn (từ nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến khu vực cầu Đồng Tròn) vào ngày 19/12/2025.

Nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 - đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: PV

Tuy nhiên, do nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ, do Ban Giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư) dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2026. Cho nên, Ban Giao thông TPHCM dự kiến thông xe toàn bộ đoạn cầu cạn 14,7km cầu cạn vào cùng thời gian 30/4/2026 - đồng bộ với nút giao Tân Vạn.

Trong khi đó, đoạn qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ dự kiến thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm dài 32,6 km trong ngày 19/12/2025, và thông xe toàn tuyến phần cao tốc vào ngày 30/4/2026.

Liên quan đến nguồn vật liệu phục vụ thi công, Ban Giao thông cho biết các khó khăn lớn nhất về cát và đá xây dựng đã cơ bản được giải quyết nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và sự phối hợp chặt chẽ của UBND TPHCM cùng các địa phương liên quan.

Hiện 16 mỏ cát (thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) đã được phân bổ cho dự án với tổng công suất khoảng 3,9 triệu m³, đáp ứng đầy đủ nhu cầu còn lại 1,54 triệu m³ cho công tác đắp nền.

Bên cạnh đó, 9 mỏ đá tại Đồng Nai và Bình Dương đang cung ứng tổng trữ lượng khoảng 1,55 triệu m³, đủ phục vụ thi công trong năm 2025. Phần khối lượng còn lại sẽ được tiếp tục cấp trong năm 2026.

Tuy nhiên, Ban Giao thông cũng cảnh báo, nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2025, khi nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành hay các tuyến cao tốc Bắc – Nam cùng tăng tốc thi công. Vì vậy, TPHCM kiến nghị UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ, ưu tiên cung ứng vật liệu cho Dự án Vành đai 3, đảm bảo các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo UBND Thành phố.