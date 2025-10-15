Hiện trạng dự án trở lại thị trường của FLC bị 'bêu tên'
Dự án Khu chức năng đô thị ĐM1 (dự án Hausman Premium Residences) phường Đại Mỗ (Hà Nội) của Tập đoàn FLC bị công khai trong bảng danh sách các dự án vi phạm pháp luật về đất đai do chậm đưa đất vào sử dụng. Hiện đang xây dựng chung cư tại ô đất cao tầng, chào bán với giá 100-120 triệu đồng/m2; trong khi đó, một số ô đất khác vẫn "bất động"... Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại thị trường BĐS của chủ đầu tư sau thời gian gặp biến cố.
Dự án Khu chức năng đô thị ĐM1 (tên thương mại dự án FLC Premier Parc) thuộc phường Đại Mỗ do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska) làm chủ đầu tư là một trong 17 dự án bị TP Hà Nội "bêu tên" vi phạm pháp luật về đất đai vì chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, diện tích đất vi phạm là 21.655 m2 và được gia hạn thời gian sử dụng 24 tháng, tính từ ngày 27/12/2024.
4 ô đất được gia hạn thời gian sử dụng 24 tháng gồm: ô đất CT1, CT2, LK1.2, NT thuộc Khu chức năng đô thị ĐM1.
Theo ghi nhận của PV, tại ô đất CT2, chủ đầu tư đang xây dựng khối chung cư (tên thương mại là Hausman), cao 16 tầng nổi + 3 tầng hầm.
Dự án được chào bán là khu chung cư cao cấp gồm 410 căn hộ, với giá từ 100 đến 120 triệu đồng/m2.
Trong khi đó, dự án FLC Premier Parc vẫn chưa có động thái được triển khai.
Ô đất CT1 hiện quây tôn, bên trong tập kết một số máy móc, cọc khoan nhồi thí nghiệm; Còn khu đất để làm nhà trẻ (kí hiệu NT) đang bị tận dụng làm sân bóng nhân tạo. Dự án Hausman Premium Residences đánh dấu sự trở lại của FLC với thị trường căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội. Hiện giá căn hộ tại đây trung bình vào khoảng 120 triệu đồng/m2 - mức cao nhất từng ghi nhận với một dự án mở bán lần đầu tại khu vực Đại Mỗ. Theo chủ đầu tư, dự án Hausman Premium Residences đang được thi công theo đúng tiến độ và dự kiến được bàn giao vào năm 2026.
