Hiện trạng dự án trở lại thị trường của FLC bị 'bêu tên'

Ô đất CT1 hiện quây tôn, bên trong tập kết một số máy móc, cọc khoan nhồi thí nghiệm; Còn khu đất để làm nhà trẻ (kí hiệu NT) đang bị tận dụng làm sân bóng nhân tạo. ﻿Dự án Hausman Premium Residences đánh dấu sự trở lại của FLC với thị trường căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội. Hiện giá căn hộ tại đây trung bình vào khoảng 120 triệu đồng/m2 - mức cao nhất từng ghi nhận với một dự án mở bán lần đầu tại khu vực Đại Mỗ. Theo chủ đầu tư, dự án Hausman Premium Residences đang được thi công theo đúng tiến độ và dự kiến được bàn giao vào năm 2026.