Sân bay Phan Thiết được “kích hoạt” trở lại, tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây

Khi nói về thị trường bất động sản Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), bà Uyên Nguyễn, Phó Giám Đốc, Bộ Phận Tư Vấn Khách Sạn khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels cho hay, Phan Thiết là khu vực có lịch sử phát triển nghỉ dưỡng lâu đời tại Việt Nam, với phần lớn nguồn cung thuộc phân khúc trung cấp, do chủ đầu tư tự vận hành.

Trong những năm gần đây, với sự cải thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết đang ngày càng thu hút nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế cùng các dự án phức hợp quy mô lớn, góp phần đa dạng lựa chọn lưu trú, cũng như hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương.

Bà Uyên Nguyễn, Phó Giám Đốc, Bộ Phận Tư Vấn Khách Sạn khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels

Theo thống kê của Savills Hotels, hiện chỉ có 6% nguồn cung phòng trung – cao cấp tại Phan Thiết do nhà điều hành quốc tế quản lý, trong thời gian tới, tỷ lệ này có thể tăng lên khi nhiều dự án trong khu vực hiện đang trong quá trình hoạch định và triển khai, dự kiến sẽ do nhà điều hành quốc tế quản lý. Điều này cho thấy các nhà điều hành ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Phan Thiết, và việc có thêm các thương hiệu quốc tế sẽ góp phần gia tăng độ nhận diện của Phan Thiết thành điểm đến du lịch có ngân sách cao hơn.

Theo bà Uyên Nguyễn, hạ tầng du lịch đang tác động đến tích cực đến bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết. Các công trình hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng nguồn khách đến địa phương, đặc biệt là thị trường khách quốc tế.

Việc thông xe tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã hỗ trợ địa phương có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút thêm lượng, khách từ khu vực TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, để có thể khai thác tốt hoạt động kinh doanh lưu trú tại Phan Thiết, đặc biệt là các ngày trong tuần, Phan Thiết cần hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược hơn, trong đó việc đưa vào khai thác sân bay Phan Thiết là yếu tố quan trọng, giúp kết nối trực tiếp khách nội địa và quốc tế, từ đó gia tăng tiềm năng phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo bà Uyên Nguyễn, hạ tầng du lịch đang tác động đến tích cực đến bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài hạ tầng giao thông, sự cải thiện các tiện ích du lịch cũng tác động tích cực đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc phát triển đường bờ biển, phố đi bộ, và các khu vực vui chơi giải trí sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từ đó thúc đẩy khả năng khai thác các dự án nghỉ dưỡng.

Chưa kể, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng và Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án CHK Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Động thái này được xem là bước đi quan trọng mở đường cho dự án sau gần một thập kỷ "đứng bánh", chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 10/2025.

Địa phương cho biết đang lập hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, thay cho mô hình BOT trước đây - vốn khiến dự án đình trệ nhiều năm. Điều này sẽ tác động rất lớn đến thị trường nghỉ dưỡng khu vực này trong tương lai.

Ảnh minh họa sân bay Phan Thiết do AI tạo ra.

Theo chuyên gia Savills Hotel, khi hạ tầng, tiện ích và dịch vụ du lịch được hoàn thiện, điều này sẽ góp phần gia tăng hoàn thiện hình ảnh điểm đến, từ đó gia tăng giá trị các dự án tại Phan Thiết.

Chính sự hồi phục của thị trường nghỉ dưỡng ven biển đã thúc đẩy một số chủ đầu tư đốc thúc triển khai các dự án nghỉ dưỡng ra thị trường đón đầu cơ hội sắp tới. Mới đây nhất, Công ty Biển Quê Hương cùng Eras Land đã khởi công phân khu Condotel thuộc dự án bất động sản nghỉ dưỡng Costamigo Phan Thiết, cung cấp 600 căn hộ du lịch ra thị trường. Dự án này có quy mô 12,5ha, bao gồm 96 biệt thự nghỉ dưỡng, 600 căn hộ condotel và 30 căn shoptel, được quy hoạch theo mô hình Home Resort, nghỉ dưỡng kết hợp lưu trú.

Tương tự, dự án NovaWorld Phan Thiết của Novaland cũng đang tiếp tục triển khai theo tiến trình gỡ vướng pháp lý của địa phương. Đến nay, hơn 1.500 sản phẩm bất động sản tại dự án đã được bàn giao. Trong số đó, khoảng 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê.

Ngoài ra, sắp tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn đón loạt dự án quy mô lớn như Vinhomes Làng Vân, Sun Downtown, Sun Nha Trang... tại các địa phương phát triển du lịch ven biển.

Theo thống kê của Savills, giai đoạn 2015-2019, trước khi đại dịch Covid-19, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR đạt 20% mỗi năm, vượt trội so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, sau đại dịch, khi nhu cầu du lịch sụt giảm, nguồn cung mới chỉ còn tăng khoảng 5% mỗi năm.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels cho hay, hiện thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang trong đà phục hồi và dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến yêu thích của du khách châu Á. "Sản phẩm du lịch và lưu trú tại Việt Nam ngày càng đa dạng, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu khách sạn mới, thuộc nhiều phân khúc khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của các tệp khách trên thị trường", vị này nói.

Trong năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón tiếp 25 triệu lượt khách quốc tế, kỳ vọng tăng trưởng gần 40% so với năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục tích cực xem xét, nới lỏng chương trình thị thực, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, mở rộng các đường bay quốc tế mới cũng như tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.

Chuyên gia Savills cho rằng, sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á trong năm 2025.