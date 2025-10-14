Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sun Group, Novaland, Hoa Sen Group... ồ ạt đổ 35.000 tỷ đồng đầu tư 9 dự án với quy mô hơn 2.300 ha ở Lâm Đồng

14-10-2025 - 09:43 AM | Bất động sản

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Novaland, Hoa Sen Group...

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư của 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư lần này trên 35.000 tỷ đồng, với diện tích hơn 2.300ha. Các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, bất động sản…

Nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư như: Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III), với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng, quy mô 219 ha.  

Khu vực sẽ thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Phan Thiết - doanh nghiệp do liên danh Công ty TNHH Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long thành lập (thuộc Sun Group).

Dự án Tổng hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương, với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng của Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận (công ty con Novaland).

Một số dự án khác gồm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land (1.284 tỷ đồng, 46 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land; Dự án nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch Hồ Than Thở (1.275 tỷ đồng, 118 ha) của Công ty TNHH Thuỳ Dương; Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (1.270 tỷ đồng, 521 ha) của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; Cụm công nghiệp Đạ Oai (172,5 tỷ đồng, 41 ha) của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Ngoài ra còn Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông (8.059 tỷ, 451 ha) của Công ty TNHH Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đắk Nông; Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam (2.200 tỷ, 13 ha) của Công ty Neosem Limited; Nhà máy sản xuất giày thể thao Bình Thuận (894 tỷ, 8 ha) của Công ty TNHH Đại Hoa.




Dương Dương

An ninh tiền tệ

