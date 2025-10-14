Biệt thự siêu sang khu Thủ Thiêm thiết lập mốc mới, giá chào bán chạm ngưỡng gần 1 tỷ đồng/m2

Theo báo cáo vừa công bố của Avison Young Việt Nam, trong quý 3/2025, thị trường biệt thự và nhà liền kề tại TP.HCM ghi nhận nguồn cung mới đáng chú ý đến từ dự án Gladia By The Waters – sản phẩm hợp tác giữa Khang Điền và Keppel Land, với tổng cộng 226 căn biệt thự và nhà liền kề.

Bên cạnh đó, một số dự án khác cũng đang được thị trường chờ đón như The Meadow – Giai đoạn 3 và Vinhomes Cần Giờ, dự kiến sẽ mở bán trong thời gian tới.

Khu Tây TP.HCM đang dần hình thành “bản đồ” phát triển mới, nơi mỗi dự án tự định vị thay vì cạnh tranh trực diện như Vinhomes Green City, Eco Retreat, Kinghill Residence, LA Home.

Thị trường biệt thự và nhà liền kề TP.HCM ghi nhận nguồn cung mới từ Gladia By The Waters (226 căn), trong khi The Meadow Bình Chánh – GĐ3 và Vinhomes Cần Giờ sắp mở bán.

Về giá bán, trong quý 3/2025, thị trường biệt thự và nhà liền kề tại TP.HCM tiếp tục duy trì mặt bằng giá neo cao trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm. Nổi bật nhất là khu Thủ Thiêm, nơi một số biệt thự siêu sang đã ghi nhận mức giá chào bán tiệm cận 37.700 USD/ (tương đương 993 triệu/m2), thiết lập mốc mới cho phân khúc hạng sang.

Ở các dự án cao cấp khác, giá sơ cấp phổ biến trong khoảng 9.400–11.300 USD/m2 (247 - 298 triệu/m2), trong khi thị trường thứ cấp có mức chào bán thấp hơn đáng kể, phản ánh sự thận trọng của người mua.

Hoạt động mở bán mới chủ yếu tập trung ở khu Đông, như dự án của Khang Điền hợp tác Keppel Land tại Bình Trưng với khoảng hơn 200 căn, giá từ 755.000 USD/căn (tức khoảng 19,9 tỷ/căn), thu hút nhóm khách mua ở thực và đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản chung vẫn ở mức trầm lắng do chi phí vốn cao và tâm lý chờ đợi, trong khi các khu vực ven TP và tỉnh giáp ranh có sức mua tốt hơn nhờ giá mềm và hạ tầng cải thiện.

Nhìn về triển vọng, phân khúc biệt thự và nhà liền kề cao cấp tại TP.HCM vẫn giữ sức hút nhờ tính khan hiếm và khả năng gia tăng giá trị, song sự bứt phá sẽ phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng và chính sách hỗ trợ cân đối cung – cầu trên thị trường.

Theo Avison Young, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thị trường bất động sản liền thổ tại TP.HCM càng thể hiện rõ xu hướng phát triển li tâm, quỹ đất mở rộng. Khách hàng chấp nhận dịch chuyển ra khu vực vùng ven đô để đổi lại mức giá mềm hơn.

Nói về triển vọng năm 2025-2026, đại diện Avison Young cho biết, giá đất liền thổ sẽ tiếp tục tăng trung bình từ 5–15% tùy khu vực, tập trung chủ yếu ở vùng ven đô thị lớn và các tỉnh có hạ tầng kết nối thuận lợi.

Năm 2026, xu hướng tăng giá vẫn duy trì nhưng có thể chậm lại do chi phí đầu vào cao và sự phân hóa rõ nét giữa các địa bàn. Thị trường sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh của các dự án liền thổ gắn liền với tiện ích và dịch vụ hoàn chỉnh, trong khi những khu vực xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn thiện sẽ có thanh khoản thấp. Nhìn chung, bất động sản liền thổ trong hai năm tới vẫn là kênh đầu tư tiềm năng, nhưng đòi hỏi sự lựa chọn kỹ lưỡng về vị trí, pháp lý và chiến lược nắm giữ dài hạn.