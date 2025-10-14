Dự án tâm linh có tháp biểu tượng quy mô hơn 520ha ở Lâm Đồng của đại gia Lê Phước Vũ đón tin vui

Mới đây, dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen - công ty riêng do ông Lê Phước Vũ - người hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG). Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 7/2010. Tháng 9/2024, công ty tăng vốn từ 500 tỷ lên 650 tỷ đồng.

Về dự án, vào tháng 5/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND, cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen thuê bổ sung 9.942,5m2 đất để thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày 29/7/2011.

Đến tháng 7/2025, UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, quy mô diện tích thực hiện dự án được xác định là 521,11ha, gồm khu vực 1: 426,28ha và khu vực 2: 94,83ha.

Các hạng mục công trình và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc được triển khai theo Quyết định số 841/QĐ-UBND năm 2024 (phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen) và Quyết định số 1732/QĐ-UBND năm 2025 của UBND huyện Đạ Huoai cũ (về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án).

Riêng đối với hạng mục Tháp biểu tượng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất chủ trương cho các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung công trình điểm nhấn kiến trúc tại khu vực tổ dân phố 9, 10, thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Huoai (từ ngày 01/7/2025 thuộc địa bàn của xã Đạ Huoai 2).

Sau khi công trình điểm nhấn được phê duyệt bổ sung theo quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật vào dự án và đảm bảo đầy đủ các thủ tục trước khi đầu tư xây dựng hạng mục Tháp Biểu tượng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án là 1.270 tỷ đồng. Trong đó, vốn công ty là 889 tỷ đồng (chiếm 70%), vốn huy động từ các nguồn khác (bao gồm cả tổ chức tín dụng) là 381 tỷ đồng (chiếm 30%).