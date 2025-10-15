Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM giải ngân gần 20.000 tỉ đồng tiền bồi thường năm 2025

15-10-2025 - 11:48 AM | Bất động sản

Đối với 157 dự án được giao vốn năm 2024, TP HCM đã giải ngân hơn 29.300 tỉ đồng, trong đó chi trả trên 20.000 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để bảo đảm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án cấp bách của thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay tỉ lệ giải ngân chưa đạt theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Về tiến độ tại khu vực 1 (TP HCM cũ) tính đến nay, tổng số vốn được giao cho 119 dự án năm 2025 là 24.960 tỉ đồng, đã giải ngân được 19.847 tỉ đồng (đạt gần 80%).

Đối với vốn bồi thường năm 2024, 157 dự án đã giải ngân được 29.342 tỉ đồng (đạt 98%) và đã chi trả được 20.039 tỉ đồng. Đến nay, tỉ lệ bàn giao mặt bằng các dự án năm 2024 khoảng 80%.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), hiện đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình UBND TP HCM xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương cho phép giải ngân 4 dự án với tổng vốn được giao 18.381 tỉ đồng.

Cụ thể, dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn, với số vốn được bố trí trong năm 2025 là 7.307 tỉ đồng.

Dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành -  với số vốn được bố trí trong năm 2025 là 8.000 tỉ đồng.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc, với số vốn được bố trí trong năm 2025 là 997 tỉ đồng.

Dự án thành phần 6 - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 với số vốn được bố trí trong năm 2025 là 2.075 tỉ đồng.

Trong khi đó, khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện tách vốn bồi thường của từng dự án để tổng hợp báo cáo theo chỉ đạo của UBND TP HCM. Đến nay, các chủ đầu tư vẫn chưa có báo cáo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay tỉ lệ giải ngân chưa đạt theo chỉ đạo của UBND TP HCM do thay đổi trong trách nhiệm, quyền hạn, quy trình quản lý dự án.

Các cơ quan chức năng mới sau sắp xếp, sáp nhập chưa chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nắm bắt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền cũng là nguyên nhân làm cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tỷ lệ giải ngân trong quý III/2025 chậm so với 6 tháng đầu năm 2025.


Theo Quốc Anh

Tiền Phong

