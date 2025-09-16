Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

Ngày 16-9, lực lượng PCCC, Công an TP HCM vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP HCM).

Theo đó, khu nhà xưởng của công ty bị cháy rộng khoảng vài trăm mét vuông.

CLIP: Đám cháy rất dữ dội

Ngọn lửa bùng cháy rất dữ dội có nguy cơ lan sang các khu nhà xưởng bên cạnh, một chung cư cạnh bên đã phát tín hiệu báo cháy để cư dân rời khỏi căn hộ.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy

Mặc dù lực lượng chữa cháy của công ty đã nhanh chóng phun nước nhưng không khống chế được ngọn lửa quá lớn.

Sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt, đang tiếp cận vụ cháy từ nhiều phía để khống chế, không cho lửa cháy lan sang các khu nhà xưởng và các công ty bên cạnh.