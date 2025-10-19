Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy lớn tại tòa tháp thương mại giữa trung tâm Hong Kong (Trung Quốc)

19-10-2025 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Chiều 18/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa tháp Chinachem nằm trên đường Connaught, khu trung tâm thương mại sầm uất của Hong Kong (Trung Quốc).

(Ảnh: China Daily)

(Ảnh: China Daily)

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ cháy được báo lúc 16h24 (giờ địa phương) khi giàn giáo bên ngoài tòa nhà bất ngờ bốc lửa. Chỉ sau khoảng 12 phút, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy đã được nâng lên cấp báo động số 3 - một cấp độ cao trong thang cảnh báo hỏa hoạn của thành phố.

"Người báo tin cho biết giàn giáo phía sau tòa nhà đã bắt lửa. Có 3 người bị mắc kẹt trong thang máy", phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Lực lượng cứu hỏa đã huy động hai đội thở dưỡng khí và hai vòi phun nước công suất lớn để khống chế ngọn lửa.

Cháy lớn tại tòa tháp thương mại giữa trung tâm Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 2.

(Ảnh: Handout)

Nguồn tin từ hiện trường cho hay, 3 người lớn và 1 trẻ nhỏ đã được giải cứu khỏi một cửa hàng tiện lợi gần đó, trong khi 2 nam và 1 nữ được đưa ra khỏi thang máy trong tình trạng tỉnh táo. 3 người trong số họ, gồm 1 phụ nữ và 2 người đàn ông, đã được chuyển tới Bệnh viện Nữ hoàng Mary để điều trị, trong đó 2 người đang được chăm sóc tích cực.

Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa bao trùm phần giàn giáo phía ngoài tòa nhà, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét. Khói lan rộng che phủ một phần các tuyến phố trung tâm và có thể nhìn thấy từ khu Tsim Sha Tsui bên kia cảng Victoria.

Cháy lớn tại tòa tháp thương mại giữa trung tâm Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Đến tối nay, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục làm mát hiện trường và kiểm tra cấu trúc tòa nhà để ngăn nguy cơ tái cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song theo nhận định ban đầu, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ vật liệu giàn giáo dễ cháy.

Vụ cháy tại Chinachem Tower - một trong những tòa nhà văn phòng nổi tiếng ở trung tâm đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến khu vực tài chính tạm thời bị phong tỏa, gây náo loạn giao thông vào giờ cao điểm chiều thứ Bảy.

Sau cú sập kinh hoàng trên thị trường tiền số, Binance tuyên bố chi 400 triệu USD 'đền' cho những người cháy tài khoản

Theo An Khê

VTV

Từ Khóa:
cháy, hong kong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơn sốt vàng toàn cầu: Lộ diện những ‘tay to’ gom vàng lớn nhất, FOMO đu đỉnh với các tính toán chiến lược

Cơn sốt vàng toàn cầu: Lộ diện những ‘tay to’ gom vàng lớn nhất, FOMO đu đỉnh với các tính toán chiến lược Nổi bật

Tránh rủi ro từ lệnh trừng phạt, đồng minh thân cận của Moscow siết chặt kiểm soát biên giới, hàng nghìn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc tới Nga tắc nghẽn nghiêm trọng

Tránh rủi ro từ lệnh trừng phạt, đồng minh thân cận của Moscow siết chặt kiểm soát biên giới, hàng nghìn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc tới Nga tắc nghẽn nghiêm trọng Nổi bật

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh

16:54 , 19/10/2025
Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

15:02 , 19/10/2025
Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

14:31 , 19/10/2025
U30 nên lắng nghe lời khuyên này: Chia sẻ của tỷ phú 30 tuổi dành cho người trẻ

U30 nên lắng nghe lời khuyên này: Chia sẻ của tỷ phú 30 tuổi dành cho người trẻ

14:03 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên