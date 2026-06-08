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Cháy quán photocopy khiến cụ ông tử vong: Camera ghi cảnh con trai nạn nhân phóng hỏa, hé lộ nguồn cơn

| | Xã hội

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm cháy cửa tiệm, đó chính là con trai của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc cháy quán photocopy khiến một cụ ông 80 tuổi mắc kẹt, tử vong xảy ra sáng 8/6 tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm cháy cửa tiệm.

Nạn nhân trong vụ việc là cụ ông T.N.L. (80 tuổi). Còn nghi phạm không phải ai xa lạ mà chính là T.N.L. (53 tuổi, trú xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long), con trai của nạn nhân.

Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, nghi phạm đã mang chất lỏng đến tạt vào cửa tiệm, sau đó đám cháy bùng lên và người này rời đi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai trong gia đình.

Cháy quán photocopy khiến cụ ông tử vong: Camera ghi cảnh con trai nạn nhân phóng hỏa, hé lộ nguồn cơn- Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông tạt chất lỏng vào tiệm, sau đó lửa bốc lên. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, khoảng 7 giờ ngày 8/6, đám cháy bất ngờ bốc lên tại căn nhà của bà T.T.N.L (con gái cụ L.) nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long). Đây vừa là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy. Do có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy bùng nhanh và lan sang căn nhà liền kề.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Cháy quán photocopy khiến cụ ông tử vong: Camera ghi cảnh con trai nạn nhân phóng hỏa, hé lộ nguồn cơn- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn khiến cụ ông 80 tuổi tử vong. (Ảnh: Tiền Phong)

Người nhà nạn nhân cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người trong cửa hàng và người dân xung quanh đã tháo chạy và hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, cụ T.N.L. bị tai biến nên không kịp thoát ra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Cháy quán photocopy

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