Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp

04-10-2025 - 13:46 PM | Xã hội

Vụ cháy bất ngờ bùng phát khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại công trình Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 4-10, tại công trường xây dựng Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ xảy ra cháy.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi công trường

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của công trình. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội. 

Hàng trăm công nhân đang thi công tại công trường được lệnh sơ tán khẩn cấp. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường. 

Clip: Cháy tại công trường xây dựng Cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, Đà Nẵng

Theo quan sát của PV, không dưới 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến chữa cháy.

Tại hiện trường, khói đen bốc lên dữ dội. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC chia lượt, mang theo mặt nạ phòng độc và lăng chữa cháy để vào cứu hỏa. 

Bên ngoài, các vòi nước từ xe chữa cháy chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa sổ tại tầng 3, 4 của công trình.

Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 2.

Cột khói bốc lên dữ dội

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 3.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 4.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 5.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 6.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 7.

Cháy tại công trường cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp- Ảnh 8.

Hiện trường vụ cháy

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam "thầy giáo" Nguyễn Mạnh Tuân

Bắt tạm giam "thầy giáo" Nguyễn Mạnh Tuân Nổi bật

Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội

Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội Nổi bật

Công an TP HCM thông báo quan trọng liên quan cơ sở dữ liệu đất đai

Công an TP HCM thông báo quan trọng liên quan cơ sở dữ liệu đất đai

12:38 , 04/10/2025
Những lần Hoàng Hường 'dính' xử phạt trước khi bị khởi tố

Những lần Hoàng Hường 'dính' xử phạt trước khi bị khởi tố

11:49 , 04/10/2025
Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

11:25 , 04/10/2025
Bão số 11 gây mưa cho Hà Nội như nào?

Bão số 11 gây mưa cho Hà Nội như nào?

11:10 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên