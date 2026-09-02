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Cháy trường tiểu học ở Quảng Ngãi, một phó hiệu trưởng tử vong

| | Xã hội

Vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, khiến một phó hiệu trưởng tử vong.

Khoảng 8h50 ngày 2/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận lệnh điều động, lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Một người dân sống gần trường cho biết trước khi đám cháy bùng phát thì khu vực nhà trường phát ra tiếng nổ lớn và bốc mùi khét.

Tại hiện trường, một người bị điện giật, bỏng nặng và tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.T.T. - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng.

Được biết, ông T. có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Ba/VTC News

VTC News

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