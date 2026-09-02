Cận cảnh tuyến đường có mức đầu tư 7.210 tỷ đồng rộng 50m, 8 làn xe ở Hà Nội chính thức thông xe đúng dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9, tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) chính thức thông xe kỹ thuật phần đường, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau 8 tháng thi công khẩn trương.

Dự án được triển khai với mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực nội đô Hà Nội và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) chính thức thông xe kỹ thuật

Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục rộng rãi, thông thoáng sau khi được đưa vào khai thác tạm thời.

Đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục có mặt cắt ngang rộng 50m, được thiết kế với 8 làn xe, trong đó có dải phân cách cứng ở giữa đường. Việc phần đường được thông xe kỹ thuật được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng, góp phần cải thiện năng lực lưu thông trong khu vực.

Sau 8 tháng thi công khẩn trương, việc thông xe kỹ thuật vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 cũng là một trong những dấu mốc chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn các hạng mục tiếp tục được triển khai. Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh sẽ được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Khi toàn bộ các hạng mục hoàn thành, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ góp phần hoàn thiện một phần mạng lưới đường vành đai khu vực nội đô, tăng khả năng kết nối và tạo thêm không gian giao thông cho Hà Nội.