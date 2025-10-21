Chế Nguyễn Quỳnh Châu – “nàng dâu hào môn” giản dị bậc nhất Vbiz

Từ sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, gần gũi. Dù hoạt động trong môi trường thời trang, cô không mải miết theo xu hướng hay chạy đua hàng hiệu.

Cô ưu ái những thiết kế của các nhà mốt Việt, chuộng local brand và cả những trang phục bình dân có tính ứng dụng cao. Dù đi sự kiện, đi làm hay du lịch, phong cách của cô vẫn giữ được nét tinh tế, gọn gàng và dễ gần.

Điều đặc biệt ở Quỳnh Châu là thói quen mặc lại trang phục cũ, phối mới theo từng dịp. Cô từng chia sẻ không có nhu cầu mua sắm quá nhiều, bởi “đẹp” không nằm ở việc thay đổi liên tục mà ở cách mình sống và đối diện với chính mình.

Thậm chí trong tủ đồ của cô, chỉ có một chiếc túi hiệu hơn 100 triệu đồng được sử dụng suốt nhiều năm. Chiếc túi ấy không phải biểu tượng của sự xa hoa, mà là ví dụ cho triết lý sống của Quỳnh Châu – biết đủ, biết tiết chế, và trân trọng những gì mình đang có.

Khi bước vào lễ ăn hỏi, Chế Nguyễn Quỳnh Châu không chọn hình ảnh lộng lẫy như trên sân khấu. Cô xuất hiện trong vẻ ngoài nhẹ nhàng, gần gũi nhất – đúng tinh thần của một ngày thiêng liêng nhưng riêng tư.

“Mọi người đã quá quen với một Chế Nguyễn Quỳnh Châu lộng lẫy trên sân khấu rồi. Trong ngày trọng đại, tôi muốn được là chính mình, một người bình thường nhất,” cô chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy cho thấy một người phụ nữ biết rõ giá trị thật của mình – không cần váy áo xa hoa để tỏa sáng, chỉ cần sự an nhiên, hạnh phúc.

Dù được gắn danh xưng “nàng dâu hào môn”, Chế Nguyễn Quỳnh Châu chưa bao giờ xem đó là lý do để thay đổi phong cách sống.

“Tôi vẫn trung thành với sự tiết kiệm, giản dị dù mình có làm vợ chủ tịch hay vợ CEO. Theo tôi, một người đẹp không chỉ nằm ở phong cách mà còn ở cách đối nhân xử thế trong cuộc sống,” cô bộc bạch.

Trong giới showbiz, hiếm có người đẹp nào duy trì được lối sống tự nhiên, chừng mực như Quỳnh Châu. Cô không lấy vật chất làm thước đo giá trị, mà lấy sự tử tế, tinh tế trong hành xử làm chuẩn mực.

Sinh năm 1994, cao 1m75, với số đo 81,5-60,5-87cm, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực: từ giải Ấn tượng cuộc thi F-Idol 2013, Quán quân Vietnam Fashion Icon 2014, Top 9 Vietnam’s Next Top Model 2014, Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, đến Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022.

Không chỉ là người mẫu, cô còn là MC song ngữ, diễn viên, và KOL mảng beauty được yêu mến nhờ phong thái thân thiện và lời nói đầy năng lượng tích cực.

Giữa một showbiz đầy hào nhoáng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn chọn cách sống “vừa đủ” – giản đơn, bền bỉ và đúng với bản chất. Cô chứng minh rằng, phụ nữ có thể vừa thành công, vừa tiết chế, vừa hạnh phúc – miễn là biết mình thật sự cần gì.