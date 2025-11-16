Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chênh lệch mua bán giữa các 'nhà vàng' rất lớn

16-11-2025 - 16:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (16/11), giá vàng đứng im so với sáng qua. Chênh lệch mua bán giữa các doanh nghiệp từ 1-3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mốc 151 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra giữa các doanh nghiệp từ 1-3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 150-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148-151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 200.000 - 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Giá vàng nhẫn quay đầu niêm yết thấp hơn vàng miếng SJC.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn SJC niêm yết 146,5-149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 147,8-150,8 triệu đồng/lượng…

Trước đó, thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu thường xuyên niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng, có thời điểm cao hơn lên tới vài triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.084 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.122 đồng/USD.

Tại Vietcombank niêm yết 26.128 - 26.378 đồng/USD mua - bán; Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.168 - 26.378 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

