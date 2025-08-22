Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ 1 phút để đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu IPO TCBS

22-08-2025 - 10:00 AM | Thị trường chứng khoán

Chỉ 1 phút để đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu IPO TCBS

Nhà đầu tư khi đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) từ 8h ngày 19/8 đến 16h ngày 8/9/2025. Công ty chào bán tổng số 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động hơn 10.800 tỷ đồng. Nhà đầu tư bên cạnh kênh đăng ký mua trực tiếp tại điểm kinh doanh được công bố của TCBS hoặc thông qua 2 đại lý chính thức duy nhất là SSI và HSC, còn một lựa chọn nhanh chóng và thuận tiện hơn: đăng ký mua trực tuyến ngay trên TCInvest của TCBS.

Nhà đầu tư khi đăng ký mua cổ phiếu IPO của TCBS trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng từ 19/8 đến trước 30/09.

Chỉ 1 phút để đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu IPO TCBS- Ảnh 1.

Trong trường hợp tổng số lượng đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán, TCBS sẽ áp dụng phân bổ theo tỷ lệ (Pro rata) bằng tổng số lượng cổ phiếu chào bán chia cho tổng số lượng cổ phiếu tất cả các nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ qua tất cả các kênh bán (trực tuyến qua nền tảng iPO, trực tiếp tại điểm kinh doanh của TCBS và thông qua đại lý phân phối chính thức là SSI và HSC) trong khoảng thời gian từ 19/8 đến 16h00 ngày 8/9. Nói cách khác, mỗi nhà đầu tư sẽ được phân bổ cổ phiếu theo một tỷ lệ pro-rata duy nhất công bằng dựa trên số lượng đặt mua, đảm bảo minh bạch và bình đẳng cho tất cả. Kết quả phân bổ sẽ được thông báo từ 10/9.

Chỉ 1 phút để đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu IPO TCBS- Ảnh 2.

Với kênh mua trực tuyến qua tính năng iPO trên ứng dụng TCInvest, quy trình đăng ký mua gồm 3 bước: (1) Đăng ký mua và nộp đủ số tiền đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua vào tiểu khoản thường trên tài khoản chứng khoán trước khi thao tác. Lệnh đăng ký mua sẽ không được xác nhận nếu tài khoản không đủ số tiền đặt cọc; (2) Khi lệnh được xác nhận, TCBS sẽ gửi thông báo qua email và hộp thư trên TCInvest; (3) Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, nhà đầu tư nhận thông báo kết quả phân bổ và thực hiện thanh toán số tiền còn lại theo quy định.

Sau thời gian thanh toán, dựa trên số tiền nhà đầu tư thanh toán, TCBS sẽ thực hiện khớp lệnh cho từng người. Nguyên tắc khớp lệnh được áp dụng đối với mỗi nhà đầu tư như sau: (1) Lệnh đăng ký mua được ghi nhận trước sẽ được ưu tiên khớp trước; (2) Lệnh đăng ký mua không thanh toán đủ tiền sẽ không được khớp và nhà đầu tư mất tiền đặt cọc cho lệnh đó; (3) Trường hợp còn dư, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại phần tiền thừa, tính bằng số tiền đã nộp trừ đi (-) tổng của (giá trị lệnh khớp thành công cộng (+) tiền đặt cọc của các lệnh không được khớp).

Chỉ 1 phút để đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu IPO TCBS- Ảnh 3.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ TCBS, các khách hàng đăng ký mua cổ phiếu TCBS IPO qua kênh trực tuyến sẽ được nhận ưu đãi miễn phí lưu ký cổ phiếu IPO trong 360 ngày. Đặc biệt với khách hàng đăng ký mua online thành công từ 5.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 19/8 đến 16h00 ngày 8/9 sẽ được nhận thêm ưu đãi từ gói Premium Wealth khi giao dịch các sản phẩm đầu tư tại TCBS như trái phiếu, vay ký quỹ...

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
TCBS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử

Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử Nổi bật

VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường

VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường Nổi bật

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8/2025

05:00 , 22/08/2025
Cổ phiếu Bluechips, Midcap, Penny: Đặc điểm và cách "chọn mặt gửi vàng" cho nhà đầu tư mới

Cổ phiếu Bluechips, Midcap, Penny: Đặc điểm và cách "chọn mặt gửi vàng" cho nhà đầu tư mới

00:05 , 22/08/2025
MBS: Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên, VN-Index có thể "lùi" về dưới 1.600 điểm vào cuối tháng 8

MBS: Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên, VN-Index có thể "lùi" về dưới 1.600 điểm vào cuối tháng 8

00:04 , 22/08/2025
Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh

Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh

23:30 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên