Chỉ 2-3 ngày tới, gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn về mạnh: Nhiều khu vực mưa to đến rất to, có nơi dưới 11 độ C

Tại khu vực Bắc Bộ, trong hai ngày 31/12/2025 đến 01/01/2026, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm 31/12/2025 đến ngày 01/01/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20–24°C, có nơi trên 24°C; riêng khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày 01/01/2026 phổ biến 19–22°C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14–18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Từ ngày 02 đến 04/01/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18–22°C, có nơi trên 22°C; thấp nhất từ 12–16°C, vùng núi có nơi dưới 11°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, trong thời gian 31/12/2025–01/01/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 01/01/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–27°C, thấp nhất 17–20°C. Từ ngày 02 đến 04/01/2026, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, nhiệt độ cao nhất 19–23°C, thấp nhất 14–18°C.

Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trong hai ngày 31/12/2025–01/01/2026, ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28°C, phía Nam 28–31°C; nhiệt độ thấp nhất từ 20–24°C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–26°C, phía Nam 27–30°C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19–22°C, phía Nam 22–24°C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trong suốt thời gian từ 31/12/2025 đến 04/01/2026, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–28°C, có nơi trên 28°C; nhiệt độ thấp nhất từ 15–19°C, có nơi dưới 15°C.

Khu vực Nam Bộ trong cùng thời kỳ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29–33°C, có nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 21–25°C, miền Đông có nơi dưới 21°C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)