Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ 2-3 ngày tới, gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn về mạnh: Nhiều khu vực mưa to đến rất to, có nơi dưới 11 độ C

29-12-2025 - 18:09 PM | Sống

Chỉ 2-3 ngày tới, gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn về mạnh: Nhiều khu vực mưa to đến rất to, có nơi dưới 11 độ C

Nhận định thời tiết từ 31/12/2025 đến 04/01/2026 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt theo từng giai đoạn.

Tại khu vực Bắc Bộ, trong hai ngày 31/12/2025 đến 01/01/2026, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm 31/12/2025 đến ngày 01/01/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20–24°C, có nơi trên 24°C; riêng khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày 01/01/2026 phổ biến 19–22°C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14–18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Từ ngày 02 đến 04/01/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18–22°C, có nơi trên 22°C; thấp nhất từ 12–16°C, vùng núi có nơi dưới 11°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, trong thời gian 31/12/2025–01/01/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 01/01/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–27°C, thấp nhất 17–20°C. Từ ngày 02 đến 04/01/2026, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, nhiệt độ cao nhất 19–23°C, thấp nhất 14–18°C.

Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trong hai ngày 31/12/2025–01/01/2026, ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28°C, phía Nam 28–31°C; nhiệt độ thấp nhất từ 20–24°C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–26°C, phía Nam 27–30°C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19–22°C, phía Nam 22–24°C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trong suốt thời gian từ 31/12/2025 đến 04/01/2026, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–28°C, có nơi trên 28°C; nhiệt độ thấp nhất từ 15–19°C, có nơi dưới 15°C.

Khu vực Nam Bộ trong cùng thời kỳ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29–33°C, có nơi trên 33°C; nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 21–25°C, miền Đông có nơi dưới 21°C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Loại cây hàng đầu được NASA đánh giá cực cao, nhà nào cũng nên có

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh Nổi bật

65 tuổi có trợ cấp 21 triệu/tháng, tôi cứ ngỡ được về hưu an nhàn nhưng chỉ sau 2 biến cố, mọi thứ đã trở nên "khốn đốn"

65 tuổi có trợ cấp 21 triệu/tháng, tôi cứ ngỡ được về hưu an nhàn nhưng chỉ sau 2 biến cố, mọi thứ đã trở nên "khốn đốn" Nổi bật

Chỉ vì trộn baking soda với giấm, nhiều người làm hỏng cả mặt bếp: Hóa ra hỗn hợp này không hề “thần thánh”

Chỉ vì trộn baking soda với giấm, nhiều người làm hỏng cả mặt bếp: Hóa ra hỗn hợp này không hề “thần thánh”

17:48 , 29/12/2025
Muốn gắn kết tình đồng nghiệp, đừng ngại thử ngay những bí quyết này

Muốn gắn kết tình đồng nghiệp, đừng ngại thử ngay những bí quyết này

17:30 , 29/12/2025
Chàng trai sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay vẫn điều hành doanh nghiệp

Chàng trai sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay vẫn điều hành doanh nghiệp

17:23 , 29/12/2025
Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ

Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ

17:04 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên