Chỉ 4 ngày nữa, Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công

Tại Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 26/9/2025 về tổ chức Lễ khởi công các dự án nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), UBND TP Hà Nội cho biết, lễ khởi công các công trình, dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 - 10/10 tại các địa điểm được lựa chọn.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với các dự án trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, xã hội…

Theo danh mục các công trình, dự án dự kiến được Hà Nội khởi công dịp 10/10, có loạt dự án giao thông trọng điểm, gồm: tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát qua sông Hồng, hầm chui Cổ Linh,..

Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD) được khởi công vào ngày 5/10.

Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thành phố Mặt trời, một đơn vị liên quan trực tiếp đến Sun Group.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Phối cảnh nhà hát Ngọc Trai

Công trình nhà hát Ngọc trai (Nhà hát Opera Hà Nội) sẽ được triển khai tại bán đảo Quảng An, TP Hà Nội với tổng diện tích khu đất hơn 191.240 m2, trong đó phần dành cho xây dựng Nhà hát Ngọc trai và công viên khoảng 182.000 m2, còn lại làm bãi đỗ xe và đường giao thông.

Nhà hát Opera Hà Nội là một phần của dự án Sun Grand City Tây Hồ View, do Sun Group đầu tư.

Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Nhà hát này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, Renzo Piano, ông là tác giả của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát Opera Hà Nội nằm nổi trên mặt hồ Đầm Trị với kiến trúc mái vòm độc đáo lấy cảm hứng từ những con sóng Hồ Tây. Trên bề mặt mái vòm có phủ một lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai, từ đó phản chiếu ánh sáng và sự chuyển động của không gian, thời gian với nhiều sắc thái khác nhau của màu trời và màu mặt nước. Vì vậy, vào mọi khoảnh khắc trong ngày như bình minh, hoàng hôn, hay buổi tối, mái vòm của nhà hát sẽ phản ánh các sắc thái màu khác biệt.

Bên cạnh đó, nhà hát còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí, nhằm đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật.

Sau khi hoàn thiện, đây dự kiến sẽ là một trong các nhà hát lớn nhất châu Á với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi. Đồng thời đây cũng sẽ là một nhà hát đa năng phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn và cụm công trình văn hóa đa năng phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật vui chơi giải trí.