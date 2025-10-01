Tập đoàn thuộc top 10 thế giới "bơm lực" cho ngành kinh tế 100 tỷ USD của Việt Nam

Phòng Lab hàng triệu USD của Marvell

Tập đoàn Marvell Technology. Inc. (NASDAQ: MRVL) là một trong 10 tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới. Mới đây, tập đoàn đã tổ chức khai trương văn phòng mới tại TP.Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại eTown6 TP.Hồ Chí Minh được trang bị phòng Lab hiện đại, tích hợp các công cụ kiểm định tiên tiến phục vụ việc thử nghiệm các loại chip bán dẫn. Các thiết bị ở đây có giá lên đến hàng triệu USD.

Các thiết bị phục vụ cho ngành bán dẫn

Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Bộ phận Trung tâm Dữ liệu Marvell toàn cầu, cho biết: "Phòng Lab mới thể hiện cam kết lâu dài của Công ty về nghiên cứu và kiểm thử chip, đồng thời phản ánh niềm tin vào vai trò chiến lược của Việt Nam - trung tâm đổi mới về vi mạch bán dẫn toàn cầu.

Marvell kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một đội ngũ kỹ sư giỏi tại Việt Nam - những người kiến tạo những đột phá công nghệ về vi mạch bán dẫn, với những sản phẩm phức tạp và hiệu năng cao nhất, giúp định hình tương lai của hạ tầng dữ liệu AI".

Đại diện TP.Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẵn sàng hỗ trợ để Marvell đẩy mạnh hoạt động R&D, chuyển giao công nghệ, cũng như mở rộng quy mô đào tạo kỹ sư ngay tại Việt Nam.

Marvell Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với vài kỹ sư và văn phòng khiêm tốn tọa lạc tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh.

Ban đầu, nhóm kỹ sư Marvell Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế, sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế IC: Từ kiến trúc, thiết kế số, thiết kế tín hiệu hỗn hợp số và tương tự, sơ đồ mạch tín hiệu tương tự, mô phỏng, thiết kế kiểm thử, tổng hợp, phân tích thời gian tĩnh, thiết kế vật lý, phát triển phần mềm và firmware, công cụ CAD, đến thiết kế và kiểm định phần cứng.

Năm 2023, Marvell công bố kế hoạch tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trong vòng ba năm. Sau hai năm, Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư, chỉ sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Bán dẫn là ngành kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Theo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước trải qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2024 - 2030), Việt Nam định hướng phát triển trở thành một trong các trung tâm về nhân lực bán dẫn toàn cầu, hình thành năng lực cơ bản trong tất cả các công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử của công nghiệp bán dẫn.

Ở giai đoạn này, quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD/năm. Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 50.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Giai đoạn 2 (2030 - 2040), Việt Nam sẽ trở thành một trong các trung tâm về công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu; phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử kết hợp giữa tự cường và FDI. Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 50 tỷ USD/năm. Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 100.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Giai đoạn 3 (2040 - 2050), Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thuộc nhóm các quốc gia đi đầu trên thế giới về công nghiệp bán dẫn, điện tử; làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử. Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 100 tỷ USD/năm.

Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển. Hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam tự chủ, có năng lực dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc của chuỗi sản xuất.

Theo báo cáo về nguồn nhân lực, hiện có khoảng 7.000 kỹ sư làm việc tại các doanh nghiệp thiết kế vi mạch; khoảng 6.000 kỹ sư và 10.000 kỹ thuật viên đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử vi mạch và sản xuất vật liệu, thiết bị bán dẫn. Mạng lưới Đổi mới sáng tạo về ngành công nghiệp bán dẫn quy tụ cũng hơn 100 chuyên gia người Việt Nam trên thế giới.

Thời gian qua, Việt Nam cũng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp bán dẫn nước ngoài. Theo báo cáo, Việt Nam hiện có khoảng 170 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao, tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD, trong đó có các dự án quy mô lớn như Intel (4,1 tỷ USD), Amkor (1,6 tỷ USD) và Hana Micron (673 triệu USD).