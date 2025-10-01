Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay

01-10-2025 - 08:54 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mưa dông dữ dội ngày 30-9 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay tại Nội Bài và các sân bay liên quan.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trong ngày 30-9, tại khu vực sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) liên tục có mưa dông cường độ rất mạnh đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động bay tại sân bay nói riêng và các sân bay kết nối nói chung.

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay- Ảnh 1.

Cabin đài kiểm soát Không lưu nội Bài trước diễn biến thời tiết chiều 30-9-2025. Ảnh: VATM

Mưa dông mạnh kéo dài từ 6 đến 15 giờ, trùng thời điểm cao điểm bay, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác nội địa và quốc tế.

Ghi nhận của Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, trong đợt mưa lớn, kéo dài nhất từ đầu năm 2025 này, tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, có lúc chỉ còn 500-600 m, kèm hiện tượng gió đứt trên đường băng. Lượng mưa lớn còn gây ngập một số đường lăn, sân đỗ và ảnh hưởng đến hệ thống dẫn đường hạ cánh.

Việc đánh giá chính xác cường độ dông, tầm nhìn và thời gian kéo dài có ý nghĩa quyết định trong công tác dự báo, cảnh báo, giúp các đơn vị điều hành bay, cảng hàng không và hãng hàng không phối hợp đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác.

Tính đến thời điểm 18 giờ, có 53 chuyến bay phải bay chờ và 37 chuyến bay phải chuyển hướng đi sân bay dự bị. Phần lớn các chuyến bay phải chuyến hướng đi sân bay dự bị hiện đã thực hiện kế hoạch hạ cánh tại Nội Bài an toàn.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không, các cảng hàng không và các hãng hàng không bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và đang nắm bắt diễn biến thời tiết để tiếp tục triển khai các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan đến hoạt động hàng không.

Vietnam Airlines cho biết nhiều chuyến bay đến và đi sân bay Nội Bài của Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines) buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay- Ảnh 2.

Kíp trực điều hành bay tại sân bay Nội bài ngày 30-9-2025. Ảnh: VATM

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay- Ảnh 3.

Kíp trực tiếp cận đang căng mình điều hành các chuyến bay trước diễn biến thời tiết xấu và phức tạp. Ảnh: VATM

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay- Ảnh 4.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội tham chỉ đạo Kíp trực điều hành bay trước diễn biến thời tiếp phức tạp ngày 30-9-2025. Ảnh: VATM

Sân bay 350 ha ở trên núi, giúp Việt Nam tạo đột phá với hàng không thế giới đang "thai nghén" đến đâu?

Theo Dương Ngọc

Người lao động

