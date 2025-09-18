Sân bay 350 ha ở trên núi, giúp Việt Nam tạo đột phá với hàng không thế giới đang "thai nghén" đến đâu?

Cử tri kiến nghị sớm triển khai Cảng hàng không Măng Đen

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về các kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, liên quan đến hạ tầng giao thông trọng điểm tại địa phương.

Đáng chú ý, cử tri đã kiến nghị sớm triển khai Cảng hàng không Măng Đen với cơ chế đặc thù. Trả lời, Bộ Xây dựng cho biết hiện đang tiến hành điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, trong đó có bổ sung sân bay Măng Đen. Sau khi được Thủ tướng phê duyệt, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết.

Bộ nhấn mạnh tỉnh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực đầu tư, trong khi Bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình triển khai.

Theo nghiên cứu sơ bộ, sân bay Măng Đen dự kiến đặt tại xã Măng Đen – địa danh nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan phong phú, được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên”.

Vị trí này cách sân bay Pleiku khoảng 73 km, sân bay Phù Cát 105 km và sân bay Chu Lai 93 km. Toàn bộ khu vực quy hoạch rộng khoảng 350 ha, nằm trên địa hình đồi núi.

Dự án được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách/năm đến năm 2030, có khả năng mở rộng dây chuyền khai thác cho giai đoạn sau.

Sân bay Măng Đen – “sân bay trên núi” độc đáo, cơ hội để Việt Nam tạo dấu ấn toàn cầu

Không giống phần lớn các sân bay tại Việt Nam vốn được quy hoạch ở khu vực đồng bằng hoặc ven biển, sân bay Măng Đen dự kiến sẽ xây dựng hoàn toàn trên địa hình đồi núi. Với diện tích khoảng 350 ha, công trình này nằm ở xã Măng Đen – nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên” nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ.

Việc lựa chọn địa điểm này mang đến sự khác biệt rõ rệt: Sân bay không chỉ là hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn trở thành biểu tượng kiến trúc và kỹ thuật, thể hiện khả năng chinh phục địa hình khó khăn của ngành xây dựng và hàng không Việt Nam.

Hình ảnh mô phỏng sân bay Măng Đen trong tương lai bằng AI ChatGPT

Trên thế giới, các sân bay trên núi luôn để lại dấu ấn đặc biệt nhờ khung cảnh ngoạn mục và trải nghiệm độc đáo, ví dụ như sân bay Paro (Bhutan) hay sân bay Innsbruck (Áo). Nếu được triển khai đúng hướng, Măng Đen có thể trở thành một trong số ít sân bay “trên núi” tại Đông Nam Á, thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia năng động, sáng tạo và giàu bản sắc, một công trình mang tính “độc bản” như sân bay Măng Đen sẽ giúp Việt Nam nổi bật trên bản đồ hàng không khu vực.

Hơn nữa, sân bay Măng Đen không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tỉnh Quảng Ngãi, mà còn mở ra cánh cửa phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, mạo hiểm. Du khách quốc tế sẽ ấn tượng với trải nghiệm bay đến một vùng đất trên núi, kết hợp khí hậu mát lạnh quanh năm và cảnh quan rừng thông, hồ thác tự nhiên.

Đây chính là “chìa khóa vàng” để Măng Đen trở thành điểm đến mới nổi của du lịch Việt Nam, sánh vai với khu vực và quốc tế.